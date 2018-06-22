长春：无人机当“空中城管” 两三个小时干一天活

原标题：长春：无人机当“空中城管”，两三个小时干完原来一天的活

长春城管再添新成员！日前，朝阳区在全省率先成立了无人机执法中队，这群“空中城管”将让“城市病”无处藏身。

5米、10米、30米……21日，在繁荣路与富强街交会处，伴随着螺旋桨发出的嗡嗡声，无人机1号、2号陆续升空，对附近在建工地进行巡查。记者在现场看到，执法人员熟练地操控无人机在空中盘旋巡视，监视设备上清晰地显示出工地全貌，工人施工、渣土覆盖等情况一览无余。

“无人机执法具有视野广、机动性好、时效性强、巡查范围广等特点，比如城乡接合部的公路两侧、轻轨沿线、河道两岸等人力不好到达的地方，都可以用无人机进行巡查取证。”朝阳区市容环卫局数字化管理中心主任刘勇告诉记者，一旦前端发现问题，不仅可以快速向相关部门反馈，鸟瞰的全景影像还能被清晰地传输到“智慧城管”平台，为执法保存重要依据。

“无人机执法还能大大提高工作效率！”刘勇说，以往执法人员需要一天检查完的街巷，无人机两三个小时就能检查完。同时，无人机执法还能破解以往执法中的难题，比如高层违建的取证工作，过去单纯依靠人力，不但效率低，还容易留下死角，启用无人机后，高层违建将无处遁形。

“我们早在2016年就将无人机技术应用到了城市管理工作中，经过试运行，今年5月末正式成立了由6名执法人员和5架无人机组成的无人机执法中队，这也是我省第一支专业无人机城市管理执法队伍。”刘勇告诉记者，他们已通过民航局认证许可，并签署专项保险协议，队员均通过专业培训，考取了中国航空运动协会颁发的遥控航空飞行员执照。

来源：长春发布

责任编辑：张义凌