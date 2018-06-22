蔡英文谈年改扯上马英九 马办：想把责任归于前任

原标题：蔡英文谈年改再扯马英九 马办：意图把责任归于前任
中国台湾网6月22日讯 岛内攸关军人年改的“陆海空军军官士官服役条例”20日晚间三读通过，台湾地区领导人蔡英文、副领导人陈建仁等人21日下午召开记者会。据台湾“东森新闻云”报道，蔡英文除了向全体军公教口头表达所谓的歉意外，更提到前台湾地区领导人马英九，称深刻体会到他当年犹豫的原因。对此，马办发言人徐巧芯回应，蔡英文意图把责任归咎于“前朝”，实在令人不解与遗憾。
据报道，蔡英文21日针对年改发表谈话，称上任前曾与马英九讨论交接工作，“当时，他也特别提到了他无法完成的年金改革问题。”他8年任内曾经说过要推动年改，也说过不会坐视不管，不会把问题留给下一任。蔡英文声称，这两年来的风风雨雨，让她可以深刻体会马英九当年犹豫的原因，但是在这个历史时刻，“除了承担，我没有其他的选择。”
徐巧芯对此指出，今通过的年改革版本与马英九提出的版本并不相同，遑论蔡当局任内因年改挑起的阶级对立和社会不安，还意图把责任归咎于“前朝”，感到不解与遗憾。徐巧芯表示，蔡英文认为，面对年改，大多数的军公教都能体恤台当局的困难，但看看这几天军公教的反应与舆论的评论，不知道蔡英文是否自我感觉良好？
徐巧芯强调，蔡英文曾说自己是“解决问题的‘政府’”、“最会沟通”，执政团队会秉持“谦卑、谦卑、再谦卑”的态度，希望蔡英文莫忘初衷，不要凡事牵拖马英九，如此才能得到人民的认同。（中国台湾网 李宁）
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