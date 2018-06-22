官员援藏3年出任副区长心怀不满 感慨苦算白吃了

袁国圣 资料图

原标题：重庆落马厅官自述：报名援藏图的是升迁，出任副区长仍有不满

澎湃新闻记者 钟煜豪

6月22日，重庆市纪委监委微信公号“风正巴渝”公布了重庆市潼南区政府原党组成员、副区长袁国圣案件警示录。

这名副厅级干部在个人忏悔书中坦白，“2012年区县换届时，我以为自己能稳操胜券，当上副区长，结果未能如愿，就对组织心生不满。为了获得厅局级干部级别，2013年，我报名援藏，当作了自己职务升迁的跳板。”

“援藏三年苦算白吃了”

公开资料显示，袁国圣出生于1970年10月，四川西充人，研究生文化，1996年7月参加工作，1999年8月加入中国共产党。他曾任重庆市九龙坡区委办公室副主任等职，2005年调入重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“渝隆集团”）担任副总经理、董事（正处级）。

在这家隶属于九龙坡区政府的国有独资公司中，袁国圣工作多年。2012年2月，他从渝隆集团董事长、总经理、党委书记任上改任渝隆集团董事长、总经理，7个月后，又开始担任渝隆集团董事长、总经理、党委副书记职务。

袁国圣“对组织心生不满”也出现在这一年。

据其在《忏悔书》中自述，“2012年区县换届时，我以为自己能稳操胜券，当上副区长，结果未能如愿，就对组织心生不满。”

他说，当初组织上安排我到渝隆集团工作时，因为知道集团困难多、压力大，本不想去，去了也是带着情绪去工作。后来要求离开集团的愿望没有得到满足时，乃至后来晋升副区长失败后，心里的天平开始失衡，认为老实人吃亏，怨恨组织“不公”，为自己“抱不平”，我逐渐不相信组织，觉得信组织不如信自己、信关系、信金钱，决定利用手中的权力为自己“谋出路”。

“2013年，我报名援藏，当作了自己职务升迁的跳板。” 袁国圣介绍。

公开资料显示，2013年7月后，袁国圣任西藏自治区昌都类乌齐县委常务副书记（援藏），重庆市九龙坡区副厅局级干部。他前后援藏3年，离开前已任类乌齐县委常务副书记、常务副县长。

2016年7月，袁国圣回归重庆，但没有立即安排职务，仍为重庆市九龙坡区副厅局级干部，2017年1月，他赴重庆市西北部的潼南区担任区政府党组成员，后于当月出任副区长。

不过，袁国圣对上述安排并不满意。他在《忏悔书》中表示，援藏回来后，组织安排我到潼南区任副区长。按理说，我应该感恩组织的培养和重用，但我不仅没有感激，反而心怀不满，认为自己刚从西藏边疆回来，又被安排到重庆的“边疆”，援藏三年苦算白吃了。

2017年6月，重庆市纪委对潼南区政府原党组成员、副区长袁国圣严重违纪问题进行立案审查。经查，袁国圣违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，违规办理虚假出生医学证明，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物。袁国圣受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

事实上，这名副区长上任不久便出现了收礼行为。2018年年初，重庆市纪委对外公布消息：2017年1月至6月，袁国圣担任潼南区政府副区长期间，收受潼南区15名下属、1名企业负责人礼金共计人民币8.3万元和20张价值共计2万元的提货卡。

“边疆”潼南离主城不到100公里

在《忏悔书》中，袁国圣回忆，刚到渝隆集团工作时，针对当时全国频发的交通厅厅长受贿案，我曾反复告诫自己，要以这些案件为鉴，切莫掉进“交通厅厅长魔咒”之中，切莫在油多的地方滑倒，要战胜人性的弱点，把握住自己的底线，不要让渝隆集团成为我的滑铁卢！然而，10多年过去了，我还是没有走出这种“魔咒”，一步步陷入了贪腐的泥潭里，堕入了黑暗的深渊。

他表示，现在反思，还是我的世界观、人生观、价值观出现了严重问题。我还错误地认为，要在政治上更上层楼，必须要有雄厚的经济基础作保障，即使今后离开官场，也要及时利用手中权力积累雄厚的经济基础。用金钱为人生铺路，成了我的人生追求；不信组织信金钱，成了我的人生信条。在贪欲的驱使下，我自作“聪明”，无知“无畏”，最终跌入了犯罪的万丈深渊。

微信公号“风正巴渝”剖析道：细细翻看袁国圣的履历，不难发现他曾是一名具有强烈拼搏精神和上进心的领导干部：在渝隆集团担任党委书记、董事长期间，大刀阔斧进行改革，带领企业走出困境，成为在全国区级政府平台公司中发行10亿级债券的第一家；援藏工作期间，为当地争取到了大量的建设资金。但是，他如此拼搏和上进，不是出于对党和人民的责任担当，不是真心为了企业和一方发展，而是将这些成绩作为自己职务晋升的筹码，与组织讨价还价，一旦达不到自己的要求，便觉得“仕途”不顺，奔“钱途”。将商品交换原则用到自己的工作中，并且发挥得淋漓尽致，这是袁国圣走上歧途的根源。

在渝隆集团工作期间，他自认为成绩突出，能够在九龙坡区换届时更上一层楼，由于未能如愿，他心理开始失衡，怨恨组织，加之看着身边很多老板过着花天酒地的生活，自认为这些人的学识、能力都不如他，对金钱的贪婪越发膨胀。

同样，为了获取职务上的晋升，他主动申请援藏，回来后，组织提拔他到潼南区任副区长，他却认为从西藏这个边疆，到了重庆的“边疆”，心中的不满愈发强烈，而他口中的这个“边疆”——潼南区距离主城不到100公里。

一次次的职务调整，因为没有达到袁国圣的预期，他便在利用职权“发财致富”的路上加油快跑，用他自己的话说“既然升不了官，那就开始发财，人生必须拥有一头。”

“风正巴渝”指出，袁国圣的问题具有一定的代表性，一些党员干部和公职人员在处理公与私这个问题上认识模糊，不能正确处理公与私的关系，于公于私都有利时，他们努力工作，当公与私发生矛盾时，他们只盯着自己的私利，让工作围着私利转，甚至不惜违纪违法，走向犯罪的深渊。

风正巴渝”还指出，作为党的干部和国家公职人员，必须清醒认识到，只有大公无私、公私分明、先公后私、公而忘私，只有一心为公、事事出于公心，才能坦荡做人、谨慎用权，才能光明正大、堂堂正正。各级党组织在对党员干部，特别是对领导干部的日常教育中，必须重视道德的教化作用，把纪律、法律和道德的力量紧密结合起来，加强政德教育，督促党员干部不断增强明大德、守公德、严私德的思想和行动自觉，恪守立党为公、执政为民理念，严格约束自己的操守和行为，不断增强拒腐防变的免疫力，始终做到在大是大非面前旗帜鲜明，在风浪面前无所畏惧，在各种诱惑面前立场坚定。

责任编辑：张义凌