台媒：蔡当局令统一力量无形壮大 民心更亲近大陆

原标题：台媒：蔡当局令统一力量无形壮大 台湾民心更亲近大陆

参考消息网6月22日报道 台湾中时电子报6月19日刊登题为《不是“蔡政府” 是蔡当局》的文章，作者是台湾资深媒体人徐宗懋。文章称，世界主要航空公司将台湾列为“中国台湾”，蔡当局非常气愤，鼓励台湾民众抵制这些航空公司，同时习惯性地说，大陆的做法只会更疏远台湾人民的心。就民调和眼前的事实而言，蔡当局的说法是自我欺骗，台湾民众对大陆的好感已超过反感，台湾优秀青年争相赴大陆求学求职，只留下“自掐哥”在台大校园混日子。而且，台湾民众对蔡当局的不信任感达到空前，所以台湾人心并没有更疏远大陆，反而更亲近大陆。

文章指出，蔡当局有没有想过为什么？大陆的军机船舰反复绕台，台湾民众并没有出现惊慌的反应，不像20年前台海危机时，台湾民众争相办移民，有钱的跑美国和加拿大，钱不多的去拉丁美洲和伯利兹，就怕贫穷的大陆来管台湾，把台湾也弄穷了。现在的情况刚好相反，大陆的钱比台湾多得多，许多城市的平均资薪也超过台湾，台湾年轻人大批往大陆寻找机会，接受各种优惠条件，想办法创业留下来。

责任编辑：刘德宾 SN222