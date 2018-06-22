中国首次完成这项目 在民机制造领域实现零的突破

原标题：我国完成首次干线飞机级复合材料机翼盒段静力和损伤容限试验

新华社北京6月22日电（记者齐中熙）中国商飞公司22日宣布，复合材料机翼典型盒段静力和损伤容限试验在中国商飞北京民用飞机技术研究中心全部完成，验证了结构设计方案和强度分析方法，满足CCAR-25-R4相关适航条款要求，标志着我国已经掌握满足国际民机适航要求的大型民机复合材料主承力结构强度验证能力。

复合材料在大型民机主承力结构上的应用比例，已成为衡量民机技术先进性和市场竞争力的重要标志。中国商飞公司于2012年启动了大型民机复合材料机翼研制攻关项目，以C919型号为平台，全面开展复合材料机翼的设计分析、制造装配和试验。这也是国内首次干线飞机级复合材料机翼盒段静力和损伤容限试验。

中国商飞技术负责人介绍，该复合材料机翼项目实现了首次在国内民机重大预研项目中建立复合材料机翼“材料、设计、分析、工艺、装配、试验”全流程；首次按照适航要求开展T800级复合材料高层级“积木式”试验等，在国内民机制造领域实现了零的突破。

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