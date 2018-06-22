原标题：最高法：将实现对失信被执行人的自动惩戒

基本解决执行难，加强信用惩戒是重要手段，下一步，最高人民法院将把信用惩戒同国家信用体系建设结合起来，健全完善不敢逃债、不能逃债、不愿逃债的制度体系。

最高人民法院院长 周强：坚决落实中办、国办《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，与国家发改委等59家单位签署文件，采取147项惩戒措施，大力推动完善“一处失信、处处受限”格局。

会议要求，各级法院要强化与协助单位的网络对接与信息共享，特别是实现对失信被执行人乘坐飞机、高铁的自动比对、自动拦截，实现对失信被执行人联合惩戒的自动识别、自动拦截、自动惩戒。要不断拓展惩戒措施内容，重点推动通过网络限制失信被执行人出境、限制购买非经营必需车辆等措施，强化警示威慑作用，真正达到“一处失信，处处受限”效果。要积极研究应对被执行人翻新花样规避执行的情况，探索通过政府购买服务以及调动当事人、律师积极性等方式，促进解决查人找物、财产变现等难题。

最高人民法院公布的数据显示，今年1至5月，各级法院累计公布失信被执行人信息132.7万人次，限制228.6万人次购买飞机票，限制74.7万人次购买动车、高铁票，同比分别增长29%、59%和17%。加大对抗拒执行行为的打击力度，2015年1月至今年4月，全国法院以拒执罪判处罪犯8687人。

责任编辑：刘德宾 SN222