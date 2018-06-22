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台中警车抓贼被市民轿车撞翻 飞上安全岛吓坏路人

台中警车抓贼被市民轿车撞翻 飞上安全岛吓坏路人
2018年06月22日 14:27 中国新闻网
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　　原标题：台中警车抓贼被市民轿车撞翻 飞上安全岛吓坏路人

　　中新网6月22日电 据台湾《联合报》报道，22日上午，台中市一名李姓警员驾驶巡逻车前往逮捕一名摩托车窃盗现行犯时，不慎被市民轿车撞翻，吓坏现场民众。

　　台中市第二警分局立人所22日上午11时许，追查一名摩托车窃盗现行犯，当时巡逻网请求支持，由立人所李姓警员驾驶的巡逻车前往支持，并以开警示灯、鸣笛的方式赶往现场。

　　未料巡逻车行经北区中清路、德化街口时，不慎被市民轿车碰撞，警车翻转后，冲上中清路中央分隔岛，不少民众在现场吓坏了，也把照片上传至社交网站，呼吁网友“看到警车要礼让减速”。

　　台中市第二警分局立人所表示，事故的发生原因仍待后续调查，初步调查发生事故的巡逻车，是由所内李姓警员驾驶，当时他是要赶往现场，支持处理一件摩托车窃盗现行犯案件。

　　据悉，李姓警员全程都有依规定开灯、鸣笛示警，疑因市民轿车没听到，轿车车头碰撞到警车的左侧车身，造成警车翻转后，冲上中央安全岛。

责任编辑：刘德宾 SN222

摩托车安全岛
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