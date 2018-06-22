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国务院任免陆俊华为国务院副秘书长(图/简历)

国务院任免陆俊华为国务院副秘书长(图/简历)
2018年06月22日 15:59 中国经济网
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　　原标题：国务院任免陆俊华、林锐、郭玮、陈祖新、江小涓、王俭等职务

　　经济日报-中国经济网北京6月22日讯 国务院任免国家工作人员。

　　任命陆俊华为国务院副秘书长；任命林锐为公安部部长助理；任命郭玮、陈祖新为国务院研究室副主任；任命徐思鸣为国家信访局副局长。

　　免去江小涓（女）的国务院副秘书长职务；免去王俭的公安部部长助理职务。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，陆俊华，男，1962年1月生，曾任国务院办公厅秘书三局局长，2014年调任海南省人民政府党组成员、副省长，2017年任云南省委常委、省纪委书记。 

　　陆俊华简历 

　　陆俊华，男，1962年1月生，汉族，江西丰城人，在职研究生学历，经济学博士学位，1983年8月参加工作，1987年5月加入中国共产党。

　　1979.09—1983.08 江西财经大学计划统计系国民经济计划专业学习

　　1983.08—1986.08 中国民航总局计划司助理员、副主任科员

　　1986.08—1987.08 中央赴贵州讲师团教师

　　1987.08—1989.05 中国民航局政策研究室副主任科员

　　1989.05—1990.07 中国民航局办公室秘书处副主任科员

　　1990.07—1990.12 中国民航局办公室秘书处主任科员

　　1990.12—1992.05 国务院办公厅秘书二局三组主任科员

　　1992.05—1995.03 国务院办公厅秘书二局三组二秘（副处级）

　　1995.03—1997.07 国务院办公厅秘书二局三组一秘（正处级）

　　1997.07—1998.05 国务院办公厅秘书二局三组副组长、一秘（正处级）

　　1998.05—2001.12 国务院办公厅秘书二局助理政务专员（副局级，其间：1998.07 - 2001.07挂职任西藏自治区政府副秘书长；

　　1999.08—2001.12中央党校函授学院法律专业学习）

　　2001.12—2004.12 国务院办公厅秘书二局副局长

　　2004.12—2005.11 国务院办公厅秘书二局政务专员、副局长（正局级）

　　2005.11—2011.01 国务院应急管理办公室（国务院总值班室）主任（2003.09—2006.06江西财经大学产业经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；2010.09—2011.01中央党校中青年干部培训班学习）

　　2011.01—2014.05 国务院办公厅秘书三局局长

　　2014.05—2017.01 海南省人民政府党组成员、副省长

　　2017.01—2018.01云南省委常委、省纪委书记

　　2018.01，云南省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任

　　2018.06 国务院副秘书长。

　　第十九届中央纪委委员。

责任编辑：刘德宾 SN222

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