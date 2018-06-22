吉林松原农业高新区管委会副主任张军良被查

原标题：松原农业高新技术开发区管委会副主任张军良接受审查调查（简历）
经济日报-中国经济网松原6月22日综合报道 据吉林省松原市纪委市监委消息：松原农业高新技术开发区党工委委员、管委会副主任张军良涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
张军良简历
张军良，男，汉族，1966年10月出生，1988年7月参加工作，1999年8月加入中国共产党。
2004年5月，任松原农业高新技术开发区办公室副主任；
2005年10月，任松原农业高新技术开发区办公室主任；
2009年6月，任松原农业高新技术开发区办公室主任兼接待办主任；
2017年7月，任松原农业高新技术开发区党工委委员、管委会副主任。
2018年6月，接受纪律审查和监察调查。
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