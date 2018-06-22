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天津津南区房管局局长刘作信接受审查调查(简历)

天津津南区房管局局长刘作信接受审查调查(简历)
2018年06月22日 16:19 中国经济网
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　　原标题：天津津南区房管局局长刘作信接受审查调查（简历）

　　经济日报-中国经济网天津6月22日综合报道 据天津市纪委监委网站消息，津南区房管局党组书记、局长刘作信涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　刘作信简历 

　　刘作信，男，汉族，1971年8月出生，天津市津南区人，1992年7月参加工作，1997年9月入党，在职研究生学历。

　　1992.07-1994.03 津南区中医门诊医师；

　　1994.03-1995.07 津南区区委宣传部科员；

　　1995.07-1996.10 津南区报社科员；

　　1996.10-1997.05 津南区团委组宣部科员；

　　1997.05-1998.10 津南区团委组宣部副部长；

　　1998.10-2000.12 津南区南洋镇党委委员；

　　2000.12-2001.10 津南区南洋镇党委副书记、纪委书记；

　　2001.10-2006.01 津南区辛庄镇党委副书记（2001.08-2003.12 在天津市委党校在职本科班行政管理专业学习）；

　　2006.01-2013.01 津南区辛庄镇党委副书记、镇长（2006.09-2009.07 在中央党校在职研究生班法学理论专业学习）；

　　2013.01-2016.01 津南区辛庄镇党委书记、人大主席；

　　2016.01-2016.07 津南区辛庄镇党委书记；

　　2016.07-2016.08 津南区房管局党组书记；

　　2016.08 津南区房管局党组书记、局长。

　　2018.06 接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：刘德宾 SN222

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