原标题：天津津南区房管局局长刘作信接受审查调查（简历）
经济日报-中国经济网天津6月22日综合报道 据天津市纪委监委网站消息，津南区房管局党组书记、局长刘作信涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
刘作信简历
刘作信，男，汉族，1971年8月出生，天津市津南区人，1992年7月参加工作，1997年9月入党，在职研究生学历。
1992.07-1994.03 津南区中医门诊医师；
1994.03-1995.07 津南区区委宣传部科员；
1995.07-1996.10 津南区报社科员；
1996.10-1997.05 津南区团委组宣部科员；
1997.05-1998.10 津南区团委组宣部副部长；
1998.10-2000.12 津南区南洋镇党委委员；
2000.12-2001.10 津南区南洋镇党委副书记、纪委书记；
2001.10-2006.01 津南区辛庄镇党委副书记（2001.08-2003.12 在天津市委党校在职本科班行政管理专业学习）；
2006.01-2013.01 津南区辛庄镇党委副书记、镇长（2006.09-2009.07 在中央党校在职研究生班法学理论专业学习）；
2013.01-2016.01 津南区辛庄镇党委书记、人大主席；
2016.01-2016.07 津南区辛庄镇党委书记；
2016.07-2016.08 津南区房管局党组书记；
2016.08 津南区房管局党组书记、局长。
2018.06 接受纪律审查和监察调查。
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