原标题：北京发布高温蓝色预警 周末最高气温将达35℃以上

中国天气网讯 北京市气象台6月22日16时30分发布高温蓝色预警，预计6月23日至24日，北京大部地区日最高气温将达35℃以上，请注意防范。

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备，水务、电力等部门与单位注意采取适当应对措施；

2、高温环境下长时间进行户外露天作业的人员应采取必要的保护措施；

3、高温时段尽量减少户外活动；必须外出时，应在行前做好防晒准备，备好遮阳物和防暑药品、饮用水；

4、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；注意饮食卫生和适当休息，不长时间吹空调，浑身大汗时不宜冲凉水澡。

责任编辑：刘德宾 SN222