人民日报四川记者站原站长涉隐匿国有资产被公诉

原标题：人民日报驻四川记者站原站长郑德刚被提起公诉
经济日报-中国经济网北京6月22日讯 据高检网消息，日前，人民日报社企业监管部原主任郑德刚（正厅级）涉嫌受贿罪、贪污罪一案，经最高人民检察院、四川省人民检察院逐级指定管辖，由广安市人民检察院向广安市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人郑德刚享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人郑德刚，听取了辩护人的意见。广安市人民检察院起诉书指控：被告人郑德刚在担任人民日报驻四川记者站站长、人民日报社四川分社社长兼人民日报四川新闻中心法定代表人、企业监管部主任期间，利用职务上的便利，在项目建设、门市租赁等方面为他人谋取利益，非法收受和索取他人财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，将国有资产隐匿，意欲非法据为己有，依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。
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