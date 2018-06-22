安徽马鞍山原市委宣传部长苏从勇被逮捕(图/简历)

原标题：马鞍山原市委常委、宣传部长苏从勇被逮捕（图|简历）

经济日报-中国经济网马鞍山6月22日讯 据高检网消息，近日，安徽省马鞍山市原市委常委、宣传部长苏从勇（副厅级）涉嫌受贿罪一案，由安徽省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经审查，安徽省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对苏从勇决定逮捕。经安徽省人民检察院指定管辖，由宣城市人民检察院审查起诉。该案正在进一步办理中。

苏从勇简历

苏从勇，男， 1963年5月出生，汉族，安徽当涂人，1985年1月入党，同年7月参加工作，大学学历。

1981.09-1985.07 马鞍山钢铁学院机械工程系冶金机械专业学生；

1985.07-1986.03 马鞍山市锻压设备厂技术员；

1986.03-1989.08 马鞍山市委办公室秘书；

1989.08-1990.06 马鞍山市委办公室副科级秘书；

1990.06-1993.05 马鞍山市委办公室信息科副科长；

1993.05-1998.03 马鞍山市委办公室信息科科长；

1998.03-1998.07 马鞍山市委办公室主任助理；

1998.07-1999.07 马鞍山市委办公室助理调研员；

1999.07-2001.08 马鞍山市委办公室副主任；

2001.08-2002.03 马鞍山市委办公室主任；

2002.03-2003.08 马鞍山市委办公室（政研室）主任；

2003.08-2003.12 马鞍山市金家庄区委副书记、区政府代区长；

2003.12-2006.05 马鞍山市金家庄区委副书记、区政府区长；

2006.05-2007.02 马鞍山市金家庄区委书记、区人大常委会主任候选人；

2007.02-2009.07 马鞍山市金家庄区委书记、区人大常委会主任；

2009.07-2009.11 马鞍山市人民政府副市长，金家庄区委书记、区人大常委会主任；

2009.11-2009.12 马鞍山市人民政府副市长，金家庄区人大常委会主任；

2009.12-2012.07 马鞍山市人民政府副市长；

2012.07-2013.10 马鞍山市委常委，市政府副市长；

2013.10-2015.01 马鞍山市委常委，市委政法委书记，市政法干部学院院长；

2015.01- 马鞍山市委常委，市委宣传部长。

2018年3月，接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：刘德宾 SN222