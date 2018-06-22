原标题：长沙警方破获一起网上非法贩卖枪支配件案

新华社长沙6月22日电（记者刘良恒）长沙警方22日通报，长沙市公安局高新区公安分局近期成功破获一起网上非法贩卖枪支配件案，抓获违法犯罪嫌疑人14人，收缴整枪3支、枪支配件3万余件。

据介绍，去年12月初，长沙市公安局高新区公安分局在梳理一起已破获的非法买卖枪支案件过程中，发现一个QQ群和一个名为“635户外”的淘宝网店涉嫌非法买卖枪支配件。专案组迅速对案件开展侦查，从“635户外”淘宝店入手，掌握了该犯罪团伙的上下线关系，固定了网上电子证据，并锁定了嫌疑人的具体藏匿地点。今年5月13日，专案组兵分多路在广东深圳、佛山，安徽宿州以及湖南长沙、株洲等地对违法犯罪嫌疑人实施集中收网行动，将全部14名违法犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

长沙警方查明，2012年以来，犯罪嫌疑人汤某波借助其开设的“汤家圆圆”“九龙五金”“凌龙商城”等网店平台，从广东佛山、安徽宿州等地批量购进枪支配件后，通过网上洽谈、快递邮寄等方式非法销售至违法人员杨某文、胡某、周某德等下线买家。犯罪嫌疑人汤某湘在明知汤某波所经营的网店非法销售枪支配件的情况下，受雇于汤某波从事网店日常运营工作。

另外，自2017年8月以来，犯罪嫌疑人沈某英借助其开设的“广州养颜堂”“635户外”和“一七户外”等网店平台，从深圳、广州、佛山、宿州等地批量进购枪支配件后，通过网上洽谈、快递邮寄等方式，非法销售至违法人员张某平、肖某明、董某红等人。犯罪嫌疑人朱某、程某在明知沈某英所经营的网店非法销售枪支配件的情况下，受雇于沈某英从事网店日常运营。

目前，犯罪嫌疑人沈某英、汤某波、朱某、程某、汤某湘等人已被刑事拘留。该案仍在进一步侦办之中。

责任编辑：刘德宾 SN222