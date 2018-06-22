台当局煽动民众拒乘标“中国台湾”航班 业界担忧

原标题：台当局煽动民众拒乘标注“中国台湾”航班 旅游业者：最后受伤的还是台湾
全球20多家航空公司近日陆续将官网上的 “台湾”名称改为“中国台湾”，民进党当局则教唆民众拒搭这些航空公司的航班，借此表达不满。台湾旅游业者担忧，此举不但激化两岸矛盾，也可能导致航线因搭乘率不足而被取消，最后受伤的还是台湾。
中国民航局上个月向44家外国航空公司发函，要求纠正官网中对于台湾的不当称呼，目前已有20多家完成更改。台湾安全部门秘书长李大维近日接受外媒采访时却声称，台当局将鼓励民众拒搭“将台湾列为中国一部分”的航空公司航班。
这种表态让岛内旅游业者感到担忧。有业者指出，航空公司一旦长期搭乘率在5成以下，就会关闭航线，台湾旅游业将遭受严重打击，民众想出境只能到香港、新加坡转机，增加出行成本。
台湾旅游业者：如果都不搭的话，你可能到最后都寸步难行，只会让自己更不方便，更不舒服而已。
岛内民众也认为当局的主张不妥当。
民众：我是觉得不OK，常常出去玩，会不方便。我觉得方便比较重要。
民众：如果真的要出去还是得搭，不然也没有其他办法。
国民党民意代表：由行政单位去说这样的话，恐怕是一个不妥的行为。
就连民进党自家民代也表态不支持。
民进党民意代表：要我们去跟全世界的航空公司为敌，去对抗，这可能要非常谨慎。
岛内舆论认为，民进党当局应努力维持两岸关系稳定，如果做不到就不要出来刷存在感，带头拒搭航班只会激化两岸矛盾，最后受伤的还是台湾。
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