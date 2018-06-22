国办印发进一步深化“互联网+政务服务”实施方案

原标题：国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》

新华社北京6月22日电 日前，国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（以下简称《方案》），就加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”等作出部署。

《方案》要求，要深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建全国一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

《方案》提出，坚持联网通办是原则、孤网是例外，政务服务上网是原则、不上网是例外，到2018年底，“一网、一门、一次”改革初见成效，省级政务服务事项网上可办率不低于80%，市县级政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例不低于70%，省市县各级30个高频事项实现“最多跑一次”。到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，省市县各级100个高频事项实现“最多跑一次”。

《方案》明确了实现上述目标的主要任务和工作措施。一是以整合促便捷，推进线上“一网通办”。加快构建以国家政务服务平台为枢纽、以各地区各部门网上政务服务平台为基础的全流程一体化在线服务平台。除法律法规另有规定或涉密等外，原则上各级政务服务事项均应纳入网上政务服务平台办理，实现政务服务“一次登录、全网通办”。二是以集成提效能，推进线下“只进一扇门”。大力推行政务服务集中办理，实现“多门”变“一门”，促进政务服务线上线下集成融合。除因安全等特殊原因外，原则上不再保留各地政府部门单独设立的服务大厅。三是以创新促精简，让企业和群众“最多跑一次”。梳理必须到现场办理事项的“最多跑一次”目录，大力推进减材料、减环节，推动政务服务入口全面向基层延伸。四是以共享筑根基，让“数据多跑路”。建立完善全国数据共享交换体系，加快完善政务数据资源体系，做好政务信息系统改造对接，推进事中事后监管信息“一网通享”，强化数据共享安全保障。

《方案》强调，要建立健全“一网通办”的标准规范，加快完善相关法规制度，建立监督举报投诉机制，开展百项问题疏解和百佳案例推广行动。各地区、各部门要层层压实责任，加强统筹协调，精心组织实施，推动“互联网+政务服务”取得更大实效。

责任编辑：刘德宾 SN222