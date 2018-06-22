童建明陈国庆任最高人民检察院副检察长(图/简历)

原标题：童建明、陈国庆任最高人民检察院副检察长（图|简历）

经济日报-中国经济网北京6月22日综合报道 据中国人大网消息，6月22日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，任命童建明为最高人民检察院副检察长、检察委员会委员。任命陈国庆为最高人民检察院副检察长。免去张德利的最高人民检察院检察委员会委员、检察员职务。免去鲜铁可、谢鸣的最高人民检察院检察员职务。

据中国经济网人物库资料显示，童建明，1963年6月生，曾任河北省人民检察院检察长，2017年7月任河北省委常委、秘书长，日前已任最高人民检察院党组成员。陈国庆，1963年10月生，今年3月任最高人民检察院检察委员会副部级专职委员，日前已任最高人民检察院党组成员。

童建明简历

童建明，男，汉族，1963年6月生，浙江淳安人，1985年11月入党，1986年8月参加工作，中国人民大学法律系刑法专业毕业，研究生学历，法学硕士学位，二级大检察官。

历任最高人民检察院办公厅副主任，最高人民检察院政治部副主任，最高人民检察院办公厅主任，最高人民检察院检察委员会委员、办公厅主任等职务。

2009年9月任最高人民检察院检察委员会副部级专职委员。

2012年12月任河北省人民检察院检察长候选人、党组书记，省委政法委员会委员。

2013年1月任河北省人民检察院副检察长、代理检察长、检察长、党组书记，省委政法委员会委员。

2017年7月任河北省委常委、秘书长、省直机关工作委员会书记。

现任最高人民检察院党组成员、副检察长。

最高人民检察院检察委员会副部级专职委员：陈国庆

陈国庆，男，汉族，1963年10月生，山西和顺人，1987年2月加入中国共产党，1991年7月参加工作，研究生学历，法学博士学位，最高人民检察院检察委员会副部级专职委员、二级大检察官。曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长、法律专题研究处处长、法律政策研究室副主任、法律政策研究室副主任（正厅级）、法律政策研究室主任、公诉厅厅长。2017年3月任现职。

简历来源：最高人民检察院官方

责任编辑：刘德宾 SN222