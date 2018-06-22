北京市高院院长杨万明出任最高法副院长(图/简历)

原标题：北京市高院院长杨万明出任最高法副院长，沈德咏卸任

杨万明 首都政法综治网 资料图

6月22日17时许，中国人大网公布了《全国人民代表大会常务委员会任免名单》（2018年6月22日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过）。其中，任命杨万明为最高人民法院副院长、审判委员会委员、审判员；免去沈德咏的最高人民法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。

公开简历显示，杨万明出生于1961年1月，1986年4月加入中国共产党，研究生学历。

1979年至1983年，杨万明曾在吉林大学法律系学习，此后他历任最高人民法院刑一庭书记员、助理审判员，最高人民法院人民法院报社总编辑助理、副社长，最高人民法院刑一庭助理审判员、刑二庭审判员、刑二庭副庭长、办公厅副主任、刑四庭庭长、刑一庭庭长、审判委员会委员。

2016年1月，杨万明任北京市高级人民法院党组书记、副院长（代院长），后于当月底当选北京市高级人民法院院长。

稍早前，微信公号“最高人民法院”发布消息称，十三届全国人大常委会第三次会议今天通过任免名单，免去沈德咏的最高人民法院副院长职务。这意味着，这位历任最高人民法院副院长、常务副院长的一级大法官离开供职20年的最高法，他也是我国首批大法官中最后一位离开法官岗位的。在今年3月的全国两会上，沈德咏已经担任全国政协常委、社会和法制委员会主任。他目前还是十九届中央委员。

公开简历显示，沈德咏，汉族，1954年3月出生，江西修水人，1977年12月参加工作，1972年5月加入中国共产党，中国政法大学研究生院刑事诉讼法学专业毕业，研究生学历，法学硕士学位。

1988年6月，沈德咏从江西省委政法委调任江西省高级人民法院刑一庭庭长、审判委员会委员，正式进入法院从事司法审判工作，后又担任副院长。在江西高院工作10年后，1997年3月调任江西省纪委常委、副书记。一年多后，即1998年10月，他进京担任最高人民法院党组成员，同年12月被全国人大常委会任命为副院长，2001年被授予二级大法官，成为我国首批大法官之一。2006年下半年，他调任上海市委常委、市纪委书记，2008年4月，回到最高人民法院工作，任党组副书记、常务副院长（正部长级），同时被授予一级大法官，直到卸任，2012年、2017年先后当选为十八届、十九届中央委员。

从读研究生算起，沈德咏大法官30多年的时间都在从事法律工作，任职最高人民法院也近20年，他自称：“将自己最好的年华奉献给了自己最热爱的事业。”2014年3月，时满60岁的沈德咏撰写了一篇带有自传色彩的小文《身为法律人 ——六十周岁述怀》，将自己的法律职业生涯归纳为一句话：“没有说过多少违心的话，做了一些应该做的事情，办了一些有意义的案件，三十余年初衷不改，此生已无遗憾。”

微信公号“最高人民法院”表示，这当然是一位资深大法官的自谦之词，记者注意到，尽管在生活、工作中一向低调务实，但是身为最高人民法院重要负责人和资深大法官，在重大法治建设关口、大要案件审理中，台前幕后都少不了沈德咏的身影，他多次成为舆论焦点。

比如，2013年5月6日，他在人民法院报发表《我们应当如何防范冤假错案》一文，态度鲜明地指出：“一段时期以来，相继出现的刑事冤假错案给人民法院带来了前所未有的挑战，如不妥为应对，将严重制约刑事审判工作的发展，已经到了必须下决心的时候。”这是党的十八大以后，政法领域高级领导干部第一次公开在媒体上提出纠正冤假错案，在当时一石激起千层浪，“像防范洪水猛兽一样来防范冤假错案”“宁可错放，也不可错判”等表述一时成为金句。

责任编辑：余鹏飞