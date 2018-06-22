北京查通州房地产机构 遏制借副中心控规炒房

原标题：遏制借副中心控规炒房，北京住建部门严查通州房地产经纪机构

6月22日，正值《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）草案》向社会公告、听取公众意见建议的第二天，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从北京市住建委获悉，北京市住建委房屋市场管理、执法部门已会同通州区住建委组成联合检查组，对通州区重点区域开展了房地产经纪机构专项执法检查，检查中发现有存在违规行为的房地产经济机构，已当场被查处。

联合检查组执法人员正在通州一家房地产经纪机构进行检查。 北京市住建委 供图

北京市住建委介绍，本次专项执法检查行动，是为贯彻中央关于“房住不炒”的定位，遏制经纪机构借副中心控规草案出台进行话题炒作、哄抬房价，维护北京市房地产市场健康平稳，市区两级住建部门对通州区重点区域内40家房地产经纪机构门店进行专项执法检查。

检查中发现，北京麦田房产经纪有限公司金隅花石匠店存在无照经营情况，金策宇成工程管理（北京）有限公司存在超范围经营情况，执法人员要求其立即停止经营行为，并移转至工商部门进行查处；北京天恩利未房地产经纪有限公司和北京天弘嘉润房地产经纪有限公司存在未按规定记录业务、涉嫌擅自发布房源信息的行为，执法人员将立案进行查处；北京亲亲我家房地产经纪有限公司通州分公司、昌合（北京）房地产信息咨询有限公等4家经纪机构存在公示信息不规范、未佩戴信息卡等行为，执法人员责令其立即整改。

北京市住建委表示，下一步，市、区住建部门将会同工商、公安等部门，对上述问题持续保持执法高压态势。对经纪机构借话题炒作、哄抬房价、发布不实信息扰乱市场秩序、未备案违规从事房屋租赁业务等行为，住建部门将予以严肃查处；对未取得营业执照、未在注册地经营、超范围经营、克扣租金押金的，及时移转工商部门进行立案调查，情节严重的将列入失信惩戒名单；对涉嫌使用软暴力强迫交易行为的，将及时通报公安部门予以严厉打击。

责任编辑：余鹏飞