山东东营市委原书记刘士合落马前夕 老部下被双开

原标题：东营市委原书记刘士合落马的上个月，“老部下”刚被双开

刘士合。 齐鲁网 图

6月20日下午，山东省纪委监委发布消息，山东省人大常委会原委员、东营市委原书记刘士合涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委省监委纪律审查和监察调查。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，现年63岁的刘士合（1955.1）今年2月退休。在官方宣布其落马的上个月，中央第七巡视组刚刚结束了对山东为期三个月的巡视，巡视组的受理内容包括“反映该地方、单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映”。

而刘士合历任山东滨州市委常委、邹平县委书记，菏泽市委常委、常务副市长，菏泽市委副书记，菏泽市委副书记、市长，莱芜市委书记，东营市委书记等职。

另外值得注意的是，同样是在官方宣布刘士合落马的上个月，他的在邹平任职期间的“老部下”王传民被双开。

5月16日，中央纪委国家监委网站发布消息，日前，中共山东省纪委、山东省监委对山东省粮食局原党组成员、副局长王传民严重违纪违法涉嫌职务犯罪问题进行立案审查调查。经中共山东省纪委常委会会议、山东省监委委员会议研究并报中共山东省委批准，决定给予王传民开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

刘士合是滨州市沾化县人。1971年3月参加工作后，他在老家沾化县从一名中学教师逐步升迁至沾化县委副书记、副县长。王传民出生于1965年4月，是滨州市滨城区人，在与刘士合有交集之前，王传民曾长期在原滨州地委工作。

1997年12月，刘士合调任滨州市邹平县委副书记。2000年1月，刘士合升任邹平县委副书记、县长，与此同时，原任滨州地委办公室主任科员的王传民升任邹平县委常委、办公室主任。

刘士合任职邹平县长三个月后，升任邹平县委书记，并在2003年4月以滨州市委常委的身份兼任邹平县委书记。在刘士合担任邹平县委书记期间，王传民历任邹平县委副书记、县纪委书记，邹平县委副书记、副县长。

在刘士合调任菏泽市委常委、常务副市长后的第二个月（2006.1），王传民升任邹平县县长，并于2008年12月任邹平县委书记，直至2013年6月升任山东省粮食局党组成员、副局长。

刘士合、王传民执掌邹平的十多年间，邹平经济取得了突飞猛进的发展，但是也出现了严重的民间借贷危机。据《中国青年报》2017年3月报道，2012年，山东邹平的民间借贷规模达到1000亿元规模，其中有不少就是高利贷，最终以崩盘收场，有30多人因为借贷纠纷而身亡。

中央纪委国家监委网站上述消息指出，经查，王传民违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，收受礼金；违反组织纪律，利用职务便利在干部选拔任用方面为他人谋取利益并索取、收受财物。利用职务便利为他人谋取利益并索取、收受财物，涉嫌受贿犯罪。

责任编辑：余鹏飞