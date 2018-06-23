海南：计划至2020年引进5万名涉旅境外务工人员

原标题：海南计划至2020年引进5万名涉旅境外务工人员

新华社海口6月23日电（记者李金红、王海洲）海南省人民政府办公厅日前发布文件称，将用三年时间提升旅游国际化水平。至2020年，入境游客量提升至200万人次，引进涉旅境外务工人员5万名。

这份名为《提升海南旅游国际化水平三年行动计划（2018-2020年）》称，未来境外人才在海南就业渠道将进一步放宽，对从事销售、管理、按摩师、服务管家等岗位的用工需求，可通过联合办学、劳务输入等方式重点引进菲律宾、老挝、柬埔寨、缅甸、尼泊尔、越南等国家和地区具有一定英语教育背景的劳务人员，并为其发放工作签证。

根据计划，海南将完善访琼外国人“免签”和“落地签”服务，申请进一步扩大入境免签证国家和地区范围。海南计划依托海口、三亚两座重点旅游城市，有计划打造外国游客集聚区，并大规模扩大离境退税商业网点数量。

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