原标题：因年改与民进党翻脸？陈水扁痛批蔡英文标准不一

中国台湾网6月23日讯 岛内年金改革将在7月1日正式上路，改革之路争议不断，连前台湾地区领导人陈水扁都针对年改议题发表言论。据台湾《中时电子报》报道，陈水扁直言“扁蔡就年改议题一样谈话两样情”，痛批蔡英文改革的标准不一，叫人如何信服？

陈水扁在“新勇哥物语”里提到，台湾地区领导人蔡英文与他说了同样的话，对军公教是支持台湾社会的中坚力量表达感谢，也愿对对军公教因年改而使得口袋的钱变少、退休金减少影响退休生活的不便致上最深的歉意，一样的言论却两样情。

陈水扁提出质疑，两年前年改势在必行是因台当局财政困难，两年后蔡英文说目前台湾的经济是20年来最好的状态，是否有矛盾？且蔡当局还要拿出8800亿元新台币来推“前瞻计划”，这样看来年改究竟是为了财政还是分配正义？

陈水扁痛批，台当局推动军公教年改，也扩及公股银行13%优惠存款利率的改革；台当局“行政院”将正式核定公股银行13%改革方案，分6年调降为6%。问题是官股银行13%优存可以调降为6%，而军公教的18%为什么不能调降为6%而非归零不可？如果军公教18%要归零，公股银行何以要留6%的尾巴？这样标准不一，难怪有人不服！（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申