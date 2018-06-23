被环保督察组点名后 2年未整改的养鸡场一夜搬迁

原标题：督察组出手！这家闹市中的养鸡场搬走了！

来源：央视新闻客户端

近日，河南郑州的一家养鸡场引发关注，这家养鸡场两年前就被生态环境部发现存在空气和噪音污染，两年过去了，问题依然存在，被中央环保督察组点名批评。

养鸡场藏闹市区 附近居民深受影响

这家养鸡场位于郑州市东风路和丰庆路东北角，记者来到现场时，这里的鸡舍刚刚连夜搬迁，房屋已经被平整，工作人员正在进行场地清理，但是在现场仍能够发现没有清理完全的鸡粪。根据之前中央环保督察组暗访当中发现，鸡粪就露天堆积在养殖场内。

据了解，这家养鸡场建于1981年，占地27亩，旁边200米内有居民社区和医院，地处三环以内，属于闹市区，多年来，旁边社区居民都深受鸡场臭味的影响。

郑州市东风路社区居民 谢航

而与养鸡场一墙之隔的，就是河南中医药大学第二附属医院，住院楼和鸡场距离不足百米，许多病人住院期间，都深受其扰。而鸡场里传出的鸡叫声，也影响了病人的休息。

发现问题两年 整改方案形同虚设

6月11号，生态环境部在其官方微信公众号上发文称：今年6月8日，中央第一环境保护督察组进驻郑州，接到群众举报后，督察组对这家养鸡场开展了暗查，发现鸡粪露天堆放散发臭味。而经过梳理线索，发现在2016年第一轮中央环保督察时，群众就举报了这一问题，当时督察组已经要求郑州市金水区政府对这一养鸡场的污染问题进行整改，然而两年时间过去了，问题依然存在。

据了解，这个养鸡场并非普通养鸡场，它隶属河南农业大学，是国家重点科研基地、国内两大地方鸡种质资源基因库之一，共有种鸡27种，4500多只鸡。中央环保督察组两年前发现问题后，金水区就对鸡场制定了整改方案，要求农大养鸡场尽快搬出闹市区，在未取得新的搬迁场地之前，应当做好防护措施。

河南郑州金水区农委主任 张福敏

然而，整改方案形同虚设，环保局等部门始终没有掌握到真实情况。张福敏说，联合执法组曾约谈河南农大相关负责人，也曾多次到养鸡场进行检查整改情况，但河南农大始终以鸡场内种鸡品种稀有，科研工作不能被干扰为由，阻止人员入内。

当地执法部门两年没能进去的鸡场，中央环保督察组到郑州仅仅几天时间，就通过暗访的方式，发现了鸡场虚假整改的事实。

昔日两年未改 如今一夜搬迁

两年前，第一轮中央环保督察时发现后迟迟未能解决的问题，在被中央环保督察组点名批评后，河南农大的养鸡场连夜搬迁到了40公里外的一家养鸡场内，在新的场址没有建好之前，养鸡场暂时租赁场地使用，主管负责人表示，关于中央环保督察组指出整改不到位的情况，确实存在。

河南农业大学畜牧兽医工程学院副院长 李明

目前，河南省政府已经对河南农业大学、郑州市政府进行了约谈，提出严肃批评。要求其统一思想、提高认识，认真反思、彻底整改、切实负起责任，认真梳理中央环保督察反馈意见提出的问题，严肃处理，决不手软，确保全面整改到位。

责任编辑：霍宇昂