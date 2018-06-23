社区供奉“土地爷”门框贴符条 数名官员受惩处

原标题：“土地爷”供奉仪式部分单位门框贴符，湖北数人因未制止受处

今年4月下旬，甘肃民勤“中科院项目奠基请道士做法驱邪”一事曾引发舆论高度关注，近日，湖北仙桃又披露了一起官方机构“参与封建迷信活动问题”。

据仙桃市纪委监委网站仙桃廉政网6月21日消息，近期，市纪委监委严肃查处了9起不作为、慢作为、假作为、乱作为等形式主义、官僚主义典型问题，其一便是通海口镇城建办、柴河社区和市食药监局通海口镇监管所参与封建迷信活动问题。

据仙桃市纪委监委通报，今年3月16日，通海口镇柴河社区居民举办供奉“土地爷”仪式，分别在柴河社区办公室、通海口镇城建办和市食药监局通海口监管所办公室门框上张贴了带有封建迷信性质的符条。

但是，通海口镇城建办、柴河社区和市食药监局通海口镇监管所没有及时制止，也没有将符条清除，直至2018年4月被暗访发现。

2018年5月，通海口镇城建办主任李杰、柴河社区党支部书记杨国平和市食药监局通海口镇监管所所长柳中受到诫勉谈话处理；通海口镇副镇长陈权监管不力，被责令作出书面检查。

仙桃市纪委监委认为，上述行为属于“对身边不良风气态度漠然、无动于衷”，要求全市各级党组织和广大党员干部要从中汲取深刻教训，切实引以为戒。

责任编辑：张申