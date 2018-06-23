任职检察系统25年的厅官落马:在官场重建期获提拔

原标题：任职山西检察系统25年的厅官落马，曾在官场重建期获提拔
“塌方式腐败”后的山西官场进入漫长的重建期，但随着反腐败工作的进一步深入，个别在重建期一度获重用的腐败分子又被撕下伪装，翻身落马。
据中央纪委国家监委网站2018年6月22日晚间援引山西省纪委监委的消息：山西省人民检察院原副巡视员贾文声涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
公开简历显示，贾文声，男，1956年11月出生，汉族，大学文化，山西临猗人，中共党员，1974年5月参加工作，1983年6月加入中国共产党。
贾文声早年在山西共青团系统任职，曾任共青团运城地委组织部部长，此后一度在中国青旅山西分社工作，1992年进入山西省人民检察院任职。
在山西省人民检察院工作了25年的贾文声曾历任正科级助理检察员，副处级检察员，编志办副主任，监所检察处副处长、处长，侦查监督处处长，侦查监督二处处长等职。
2015年12月11日，《山西日报》刊登了山西省委组织部发布的51位干部拟任职公示信息。据澎湃新闻此前梳理发现，同时拟任命51位省管干部，自山西省发生“塌方式腐败”后尚属首例。
2015年3月，时任山西省委书记的王儒林曾透露，当时山西省管系统干部空缺300多人。
而当时拟任山西省人民检察院副巡视员的贾文声正是上述51位获提拔的干部之一。2017年1月，担任山西省人民检察院副巡视员一年多的贾文声到龄免职退休。
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