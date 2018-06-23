赖如鑫任海军研究院政委 南沙海战功臣杨志亮离任

原标题：赖如鑫履新海军研究院政委，南沙海战功臣杨志亮离任
海军军级干部人事调整信息陆续披露。
澎湃新闻记者近日从权威渠道获悉，赖如鑫已接替杨志亮出任海军研究院政委一职。海军研究院是解放军海军的科研机构，下辖科技创新中心、特勤所、空中所等机构。
公开简历显示，赖如鑫长期在海军南海舰队服役，曾任南海舰队政治部干部处处长、某登陆舰支队政委、广州水警区政委、南海舰队某综合保障基地政委等职。
据中国军网、中新网军事频道等官方媒体报道，赖如鑫曾任政委的南海舰队某登陆舰支队被誉为“两栖作战先锋”，新型船坞登陆舰井冈山舰即隶属于该支队。
支队舰艇还连续多次参加了上级组织的编队远航训练，先后创造了首次输送陆战兵力在南海进行岛礁破袭特种作战、万吨级舰艇首次成功进行补给、首次在西太平洋进行实际使用武器训练等多项新纪录。
赖如鑫的履新意味着1988年南沙海战一等功臣杨志亮已经卸任海军研究院政委一职。
杨志亮，焦作武陟人，1981年入伍，1988年在南沙群岛赤瓜礁“3·14”海战中英勇作战，光荣负伤，荣立一等战功。
杨志亮伤愈后，被调往北海舰队任职，曾任北海舰队航空兵副政委，2015年调任南海舰队政治部副主任，本轮军改启动后改任南海舰队政治工作部副主任，随后出任海军研究院政委。
2016年12月17日，时任南海舰队政治部副主任杨志亮作为编队政委，随中国海军第25批亚丁湾护航编队自广东湛江出发执行护航任务。
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