原标题：中车集团高管亲属3年不上班，仍领23万薪酬

“中国经营报”微信公号6月23日消息，中国中车股份有限公司（601766.SH，以下简称“中国中车”）所属青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“四方股份”）一名员工在2014年2月至2017年6月间长期不上班仍全额领取薪酬23.16万元，该名员工为四方车辆有限公司（以下简称“四方车辆”）高管亲属。6月20日，审计署发布《中国中车集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》（以下简称《公告》）透露上述信息。

《公告》从廉洁从业、财务管理和经营管理三方面对中国中车的审计结果进行了披露。审计署发现，2013年1月至5月，长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”）及下属两家企业超标准购置5辆公务用车，金额合计215.77万元；2016年，长客股份16名在职高管享受车改补贴32.07万元的同时仍使用公司统一调度用车。

在财务管理审计中，审计署共发现问题5项，包括2016年，天津南车投资租赁有限公司等两家企业少计提坏账准备，多计利润5.16亿元；四方股份、株洲电力机车研究所有限公司分别少计利润8481.5万元和600万元；四方车辆多计利润3764.08万元；四方股份等4家企业超工资总额列支补贴等工资性支出6479.25万元。

经营管理方面，审计署发现问题最多，共20项，涉及金额超过65亿元。其中超亿元的问题项目有11项，包括中车集团在2011年9月开工建设的一个项目，因产业政策调整等暂停，已建部分长期无法投入使用，涉及投资9.78亿元；长客股份在2016年将部分地铁车辆生产业务违规分包，涉及金额19.94亿元；齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司一个技改项目2015年建成后产能利用率低，累计亏损8亿元。

此外，北京北车中铁轨道装备有限公司及下属企业在2009年11月至2014年1月违规多付货款5.57亿元，至审计时仍有2.43亿元预付款未收回；2016年，四方股份、株洲电力机车有限公司（以下简称“株洲机车”）应招标未招标采购物资和服务3.12亿元；同时株洲机车在2008年至2013年支出1.3亿元委托代理费，无法提供有效的支付依据。

审计署方面还指出，中车集团未按规定退出房地产业务，机车、货车等产业整合不到位，应收账款和存货压控、亏损企业数量和亏损额逐年双下降等工作均未完成。

就审计处理及整改情况，审计署方面称，对以上审计发现的问题，中车集团要通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度、追责问责等方式进行整改，具体整改情况由中车集团自行公告。

责任编辑：刘德宾 SN222