原标题：美防长下周访华 港媒：加强沟通避免局势失控

参考消息网6月23日报道 据香港《南华早报》网站6月21日报道，美防长马蒂斯将在中美军事关系“关键时刻”访华。

报道称，中国和美国正在采取行动抑制军事紧张形势和误判风险，美国国防部长吉姆·马蒂斯下周将访问北京。

报道称，上个月，在两国关系恶化之际，马蒂斯指责北京在南海搞军事建设。分析人士说，双方认识到有必要加强沟通，以避免局势失控。

马蒂斯20日宣布，他下周将前往北京和首尔。五角大楼发言人克里斯托弗·洛根证实了马蒂斯的这一出访计划，表示近日将公布具体内容。

报道称，最近几个月来，中美军事关系因台湾和南海问题迅速恶化。

报道称，美国已经表示，它将挑战中国将其在南海建设的有争议地物军事化的做法，帮助台湾增强自卫能力。北京最近加强了在台湾周边的军事演练。

中山大学教授庞中英说，如果这种恶性循环继续下去，可能导致两国海军发生冲突。

庞中英说：“现在是处理日益恶化的关系的关键时刻。因此，我们应该关注马蒂斯会见的是谁——只是会见对应的官员，还是会见到更高级别的人物。”

责任编辑：刘德宾 SN222