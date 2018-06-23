外媒：特朗普贸易团队现分歧 美考虑恢复美中会谈

原标题：外媒：特朗普贸易团队现分歧，美国考虑恢复美中会谈

参考消息网6月23日报道 据彭博新闻社网站6月22日报道，三名知情人士称，一些白宫官员正试图在7月6日美国对中国产品加征的关税生效之前重启与中国的谈判，以避免贸易战，这些官员与政府内支持采取更强硬路线的其他人士展开了斗争。

报道称，这些不愿透露姓名的知情人士称，最近几天白宫国家经济委员会的工作人员已联系了一些美国前政府官员和中国问题专家，以评估未来两周举行高层谈判的可能。他们说，该委员会工作人员提出的一个想法是在关税生效日期前邀请中国国家副主席王岐山。

报道称，这表明，一些美国官员愿意在美国对340亿美元的中国产品加征关税前寻求停战，而不是引发两个世界最大经济体之间的贸易战。尽管如此，只要美国政府内部的强硬派支持惩罚北京，近期举行这种谈判的可能性就很小。特朗普没有表现出让步的迹象。

报道称，特朗普政府内部对于什么算是胜利存在不同看法。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗等强硬派正努力争取中国的结构性改革，而财长史蒂文·姆努钦和国家经济委员会主任拉里·库德洛则更愿接受一份旨在降低双边贸易逆差的协议。

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