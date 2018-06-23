外媒：尼泊尔总理访华助推“一带一路”合作

原标题：境外媒体：尼泊尔总理访华助推“一带一路”合作
参考消息网6月23日报道 据日本《东京新闻》6月22日报道，中国和尼泊尔将推进“一带一路”合作。
报道援引《人民日报》的报道说，习近平主席与来访的尼泊尔总理奥利在人民大会堂举行会谈，双方就积极推进中国主导的“一带一路”经济圈构想达成一致。
日媒称，这是被视为“亲中派”的奥利今年2月就职后的首次访华。奥利此次对中国的访问将持续到24日。
报道称，奥利主张推行“平衡外交”，希望能够在“一带一路”框架下完善本国的铁路和农业等基础设施，同时重视保持与邻国印度的关系。另一方面，中国也有意通过拉拢尼泊尔，牵制在领土问题和“一带一路”方面不愿提供支持的印度。
另一方面，奥利在四五月间与印度总理莫迪实现互访，双方就通过铁路、河流等基础设施建设强化两国联系达成一致。
报道称，奥利访华前在接受中国媒体采访时表达了重视中尼两国友好关系的姿态。他说：“尼泊尔可以成为中印两国之间的桥梁。事实上，我们希望通过发展跨境互联互通，从‘内陆闭塞’的国家转变为‘陆地相连’的国家。”
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 89年出生的女干部拟任团委副书记
- 【 军事 】 出鞘：中国侦察舰如何盯梢美日印舰队
- 【 财经 】 学者：个税起征点十年也不可能提到1万
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张学友寄语毕业生:不要为名利进演艺圈
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 北京2018高考成绩出炉 700分以上59人
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有