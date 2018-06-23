外媒：尼泊尔总理访华助推“一带一路”合作

原标题：境外媒体：尼泊尔总理访华助推“一带一路”合作

参考消息网6月23日报道 据日本《东京新闻》6月22日报道，中国和尼泊尔将推进“一带一路”合作。

报道援引《人民日报》的报道说，习近平主席与来访的尼泊尔总理奥利在人民大会堂举行会谈，双方就积极推进中国主导的“一带一路”经济圈构想达成一致。

日媒称，这是被视为“亲中派”的奥利今年2月就职后的首次访华。奥利此次对中国的访问将持续到24日。

报道称，奥利主张推行“平衡外交”，希望能够在“一带一路”框架下完善本国的铁路和农业等基础设施，同时重视保持与邻国印度的关系。另一方面，中国也有意通过拉拢尼泊尔，牵制在领土问题和“一带一路”方面不愿提供支持的印度。

另一方面，奥利在四五月间与印度总理莫迪实现互访，双方就通过铁路、河流等基础设施建设强化两国联系达成一致。

报道称，奥利访华前在接受中国媒体采访时表达了重视中尼两国友好关系的姿态。他说：“尼泊尔可以成为中印两国之间的桥梁。事实上，我们希望通过发展跨境互联互通，从‘内陆闭塞’的国家转变为‘陆地相连’的国家。”

责任编辑：刘德宾 SN222