山西长治监察委主任换人：谷明任代理主任

原标题：山西长治市监察委主任换人：马彪卸任，谷明任代理主任

马彪卸任山西长治市纪委书记后，其市监委主任职务也已一并辞去。

据《长治日报》报道，6月22日举行的长治市第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，任命谷明为长治市监察委员会副主任、代理主任。

会议决定接受马彪辞去长治市监察委员会主任职务的请求。报请长治市第十四届人民代表大会第四次会议备案。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者5月30日从山西长治市纪委官网“领导机构”栏目获悉，谷明已出任长治市纪委书记一职，这意味着马彪已不再担任这一职务。

此外，谷明已经以长治市委常委、市纪委书记的身份出席了上述长治市第十四届人民代表大会常务委员会第十四次会议，并接受任命书，完成向宪法宣誓仪式。

新任长治市委常委、市纪委书记、监委代理主任谷明出生于1965年5月，山西阳高人，中央党校大学学历，1986年6月加入中国共产党，1986年8月参加工作。

谷明历任山西省纪委监委执法室助理调研员、正处级检查员、监察员，省纪委监察厅执法室正处级检查员，省纪委机关党委专职副书记，省纪委监察厅案件管理室主任，省纪委监察厅案件监督管理室主任。

2015年6月，谷明调任山西省纪委驻省安监局纪检组长、党组成员，2017年8月离任。

离任的马彪出生于1962年，早年长期在太原重型机械有限公司等国企任职，2003年年底调任临汾市政府副秘书长，此后历任侯马市委副书记、市长，侯马市委书记。

2012年9月，马彪进入山西省纪委系统任职，任山西省纪委党风室副厅级室主任，三年后“空降”长治市委常委、市纪委书记，2017年3月当选长治市监委主任。

责任编辑：张申