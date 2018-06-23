第十届海峡两岸郑成功文化节23日在厦门开幕

原标题：两岸信众共同祭祀郑成功
新华社厦门6月23日电（记者 付敏）2018年第十届海峡两岸郑成功文化节23日在厦门开幕。来自海峡两岸以及日本、马来西亚近300名信众聚首厦门思明，共同祭祀郑成功。
作为文化节的重头戏，郑成功文化节开幕式暨郑成功颂典祀宴礼23日上午在思明区延平郡王祠举办。开幕式仿照明代的诸侯祭祀之礼“少牢”，以祀宴大典的方式进行，供品为台海两地的民俗食品，在祀宴大典前邀请两岸青少年担任礼生挑香担上山，祭祀之后将点心分飨参与活动的礼生及社区民众，结合古代“鹿鸣宴”的精神，以示励志，鼓励青年人努力学习向上。
在祀宴大典时，来自台湾各地祭祀郑成功庙宇的信众与厦门各界共祭郑成功，并在典礼后举办茶会，分享祭品，取“乡饮酒礼”的作法，提倡尊长敬老，以励孝悌的伦理价值。
来自台湾彰化国圣宫的主任委员林世潭是首次到厦门参加祭拜活动。“祭祀活动和表演都很有文化气息。我很荣幸被选为主祭官的陪同祭祀人员。”他说，“感恩两岸的交流，让我们有机会与厦门民众一起祭祀郑成功这个民族英雄。”
台湾新北市澳底庆安宫已连续参加了十年的祭祀活动。其总干事简丰荣表示，郑成功驱逐荷兰殖民者，是民族英雄，两岸民众共同祭祀是一种文化传承。“郑成功已经逐渐成为两岸交流合作的精神纽带之一。这样的祭祀活动就像一座桥，给两岸民众提供了一个互相认识了解彼此的通道。”
据介绍，本届文化节还将举办“三门”妈祖庙对接、两岸艺阵斗阵行展演、2018郑成功文化节专场文艺演出、“寻根·追忆”两岸少年讲古展演、百米长卷颂成功、两岸寻根文化印记等活动。
郑成功文化节自2009年首次举办以来，至今为第十届。本届活动由厦门市思明区人民政府主办，厦门延平郡王祠管委会、台南市文化协会等承办。
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