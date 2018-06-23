1800公顷国家湿地公园年底建 三亚未来将湿地环城

原标题：1800公顷国家湿地公园年底开建，未来三亚将湿地环城

三亚首个国家湿地公园——三亚河国家湿地公园预计年底开工建设。拟建的三亚河国家湿地公园位于我市中部，分为东河片区和西河片区，包括东岸湿地公园、三亚东河段、红树林生态公园和三亚河西河片区流域湿地，总面积1843.24公顷，湿地面积657.01公顷，湿地率35.64%。

三亚河国家湿地公园由东河片区和西河片区构成

2016年12月，以东岸湿地公园、三亚东河段、红树林生态公园等申报“海南三亚东河国家湿地公园”，并获批国家湿地公园（试点）。

为了更全面、更系统地保护和管理三亚河流域湿地资源，海南省林业厅在2017年特向国家林业局申请将三亚河西河片区流域湿地（规划面积1139.79公顷，其中湿地面积417.45公顷）纳入海南三亚东河国家湿地公园（试点）保护范围加以保护，实现对三亚河流域湿地资源保护全覆盖，并申请将“海南三亚东河国家湿地公园”更名为“海南三亚河国家湿地公园”。

2017年12月26日，海南省林业厅收到了“国家林业局办公室关于海南三亚东河国家湿地公园扩大面积和变更名称问题的复函”，该函原则同意海南三亚东河国家湿地公园扩大面积和变更名称。

三亚河国家湿地公园：

东河片区北起草蓬水库和半岭水库，东临罗蓬村，西抵东岸湿地，南至儋州桥（三亚河红树林自然保护区边界），面积703.45公顷，湿地面积239.56公顷，湿地率34.06%；

西河片区北起汤他水库，南至金鸡岭桥，包括六罗水及上游水源池水库、支流汤他水及上游汤他水库、区间水库，以及六盘水与汤他水两水汇流后的三亚河等6个湿地单元，面积1139.79公顷，湿地面积417.45公顷，湿地率36.63%。

东河片区和西河片区构成三亚河国家湿地公园，总面积1843.24公顷，湿地面积657.01公顷，湿地率35.64%。

根据国家湿地公园规划导则，三亚河国家湿地公园划分为：

湿地保育区、恢复重建区、科普宣教区、合理利用区和管理服务区5大功能区。湿地资源划分为3个湿地类、4个湿地型，即近海与海岸湿地、河流湿地、人工湿地3个湿地类，红树林、永久性河流、库塘、输水河4个湿地型。

你没看错，

1800公顷的大公园年底就要在三亚开建啦！

未来的三亚，

将湿地环城，公园密布，

小伙伴们走出家门就有休闲散步的绿地，

妈妈再也不用担心我吃完晚饭没地方玩儿啦~~

咱们三亚的生态环境越来越好哦！

下面小芒就为大家细数一下，

这些年，三亚建的那些公园吧↓↓

新闻加点料

白鹭公园

白鹭公园位于三亚市临春河畔，总设计面积为25.7公顷。有椰林风情区、绿岛锦簇区、镜湖银波区、海天一色区、红树迷园区和闲得茗香区等几大区。

临春岭森林公园

临春岭森林公园位于三亚市凤凰路临春段，建有公园主广场和登山栈道5500米，沿登山栈道建有6个观景点，是三亚最亲民的公益性登山健步公园了。

东岸湿地公园

东岸湿地位于三亚市吉阳区，西邻金鸡岭、凤凰路，东靠三亚东河，其面积1003亩，其中水域和陆地面积约各占一半，是三亚市区内最大的淡水湿地。三亚东岸湿地公园集生态属性的“三亚绿肾”、文化属性的“城市胶片”、景观休闲属性的“综合公园”三大定位于一体，集生态恢复、蓄洪防洪、文化展示和景观休闲功能为一体。

市民百果园

市民百果园位于临春岭公园山脚下，是临春岭山体的组成部分，占地面积近40亩。市民百果园种植龙眼、荔枝、芒果、菠萝蜜、番石榴、莲雾、释迦、绿橙、杨桃、黄皮、人心果、诺尼果等热带果树，建成市民共享的百果园。

丰兴隆生态公园

丰兴隆生态公园位于春光路，范围从丰兴隆桥至福利小区，总面积为212亩，其中生态公园面积为136.14亩，雨林花园及滨河绿地面积为75.86亩。公园分为6大景观区，分别为中心活动区、热带花园区、草坡剧场区、湿地净化区、入口服务区及红树林带。

红树林生态公园

红树林生态公园位于三亚市凤凰路往海螺村拐角处，春光路海螺段西侧，总建设面积约525亩。红树林生态公园分为四个功能片区建设，包括红树林科普岛、红树林生境园、红树林游乐园、红树林丰果园。

月川生态绿道

月川生态绿道位于临春河上游，从凤凰路起至海螺路、溪泽三桥，建设长度约3.6公里，占地面积约9公顷，是市民开展绿色生活的健康长廊。

金鸡岭桥头公园

金鸡岭桥头公园项目总用地面积8.9万平方米，分为三亚河东、西两块地，项目建成为健身休闲带、湿地花园区、中心广场区、体育运动区及红树林带五大区，融入休闲娱乐、康体健身、科普教育、生态展示等多种功能的城市滨河公园。

鹿回头滨河公园

鹿回头滨河公园分为游船广场片区、游艇公园片区、市民公园片区，总占地面积为15.6万平方米，是集市民广场、公园、游艇码头于一体的大型综合性景观公园。同时，公园在设计中注入“海绵”理念，工程主要对生态绿地、硬质铺装、道路交通系统、景观水系、屋顶系统等地方进行海绵化开发改造建设。

不仅如此，

三亚今年新建的公园还有

月川滨河公园、棕榈滩滨河公园、

南丁新能源汽车服务基地周边绿地、

临春河和三亚河三条滨水生态绿道等。

来源：三亚发布综合三亚日报、网络

责任编辑：刘德宾 SN222