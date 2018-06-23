6月底前全面实施医疗机构医师护士电子化注册管理

原标题：6月底前全面实施医疗机构、医师、护士电子化注册管理

新华社北京6月23日电（记者王宾、孔令杭）国家卫生健康委员会医政医管局有关负责人郭燕红日前表示，将着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的医疗机构、医师、护士电子化注册服务模式，促进卫生健康领域“放管服”改革。2018年6月底前，全国将全面实施电子化注册管理。

截至2017年底，全国共有医疗卫生机构98.7万个，医师总数达到339万名，护士总数达到380万名。我国已经建立了覆盖城乡居民运转高效的医疗资源供给和服务体系。

为丰富医疗资源供给、提高医疗服务水平，党的十八大以来，卫生健康部门以深化简政放权、放管结合、优化服务改革为抓手，在医疗机构、医师、护士管理方面探索创新。2017年4月，医疗机构、医师、护士的电子化注册改革启动实施。

郭燕红表示，电子化注册改革实现网上公开办事信息、网上办理注册登记；同时，进一步精简审批材料，优化审批流程，缓解“办事难、办事慢、多头跑、来回跑”等问题。

“电子化注册系统具有操作便捷、动态及时、开放共享等特点。”专家介绍说，注册系统的个人端和机构端可供医疗机构、医师和护士生成专属执业信息档案，办理医疗机构登记、医师和护士注册、医师多点执业等业务。公众可通过社会公示端搜索查询医疗机构、医师、护士的基本信息。

记者还了解到，为进一步简政放权、激发医疗行业活力，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局近日发出通知，要求简化医疗机构审批申请材料、二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”等。

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