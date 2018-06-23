原标题：中央编办领导班子调整：61岁何建中不再担任副主任

中央编办主办的中国机构编制网近日更新后的“编办领导”栏目显示，今年5月年满61周岁的何建中已不再担任中央编办副主任职务。

何建中出生于1957年5月，安徽安庆人，大学本科学历，1976年12月加入中国共产党。

官方简历显示，何建中1975年2月参加工作，在安徽省枞阳县下乡插队，1978年8月在安徽大学经济系经济学专业学习，1982年8月到劳动人事部工作，历任机关党委干部、团委书记，政研室副处长，地编司三处处长、综合处处长，1994年8月到中央编办工作，历任中央编办三司助理巡视员、一司副司长、一司司长、二司司长，2011年1月任中央编办副主任。

今年1月下旬，何建中还曾以中央编办副主任身份出席了在北京召开的全国编办主任会议。

根据今年3月公布的《深化党和国家机构改革方案》，为加强党对机构编制和机构改革的集中统一领导，理顺机构编制管理和干部管理的体制机制，调整优化中央机构编制委员会领导体制，作为党中央决策议事协调机构，统筹负责党和国家机构职能编制工作。中央机构编制委员会办公室作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。

随后，中央编办领导班子在今年4月迎来一次调整。根据中国机构编制网今年6月14日发布的李章泽的官方简历，原任中央编办综合司司长的李章泽今年4月升任中央编办副主任。

随着何建中的离任以及李章泽的履新，中央编办目前的领导班子配备情况是：主任由张纪南担任，吴知论、崔少鹏、牛占华、李章泽担任副主任。

责任编辑：刘德宾 SN222