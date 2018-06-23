央视：海防林成海景房 整改后保护区变小是为何？

原标题：海防林成了海景房 整改让保护区越来越小 到底因为什么？

阳光、大海、沙滩、松林……在山东烟台就有这样一处楼盘，不仅拿海景做卖点，更是把千亩松树林拿出来吸引眼球。景色不错，但这里海景房所在的地方，原来可是海防林，而且是省级沿海防护林自然保护区。海防林可以说是“绿色长城”，在保护沿海居民的生产生活、防风固沙、保护堤岸、保护生物多样性等方面，发挥着巨大作用。那么，这里的海防林是怎么变成海景房的呢？

山东省海阳市的海边，有一片被称作万米金滩的海岸线，记者来到这里时发现这里正在热闹地销售海景房，楼盘名称为金海翠林四期。

根据销售人员的说法，他们开发的楼盘距离海岸线有几百米远，紧邻一大片松林，散发的负氧离子和美丽的风景成为楼盘最大的卖点，已经开发了三期，现在主要卖的是第四期。目前，花10万元可以认筹一个买房资格，销售人员说有不少楼已经认筹出去了。

这个楼盘还没有拿到预售许可，就要买房者先交10万元。说是等到他们拿到售楼许可后，就可以购买海景房了。随后，记者到当地便民服务中心的相关政府部门窗口了解这个楼盘的相关情况，发现四期并没有预售许可。

按照我国商品房预售管理相关规定，在没有拿到预售许可证的情况下不能开展预售或变相预售。可是这个楼盘不仅违规变相预售，还有人反映这里新修的楼盘涉嫌破坏林地。记者看到四期楼盘所在地的确被一大片松林围绕。可是在这片工地上，记者看到不少树木被伐，一些新被平整的土地上还冒出了不少槐树新苗，可见这里曾经也是一片树林。实际上不止是还未动工的四期，这个小区的一二三四期，在兴建前曾经全部都是茂密的树林。

据了解，这里地属烟台省级沿海防护林自然保护区范围，这个保护区成立于2006年，核心区和缓冲区主要在烟台市沿岸，而海阳市海岸线附近有近4万亩面积是自然保护区的实验区。

从当地林业部门提供的一张保护区示意图上可以看到，金海翠林整个小区都在保护区范围内。其中一二期修建于2006年、三期是2013年开始兴建，刚刚建成。目前正准备修建的是第四期。按照我国自然保护区的相关条例，在自然保护区的实验区内搞建设需要严格审批，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。那么这里为什么十多年来持续不断地开发楼盘，直到现在还能紧锣密鼓地兴建样板房，并且开展认筹活动呢？随后记者到当地林业公安了解情况。

按照当地森林公安局长的说法，前三期之所以能顺利修建，是因为烟台沿海防护林省级自然保护区虽然已经成立十几年了，但林业部门的执法人员对整个自然保护区的很多情况都不了解，更无从谈起执法了。

海阳市林业局局长由占军介绍说，2006年划保护区的时候是沿海边划的，但实际上，保护区面积很大，当时没环保督察的时候都没把它当回事。

原来，2017年中央环保督察组对当地督察时，对这个沿海防护林保护区提出了很多整改意见，他们这才重视起来。因此有群众举报之后，他们已经临时叫停工程，不过这里很快就可以恢复施工，这又是什么原因呢？据了解，按照过去的保护区示意图，金海翠林整个一二三四期的确在保护区范围内。2017年中央环保督察组督察当地时，发现这个省级自然保护区没有完成总体规划的编制报批工作，要求他们尽快完成精确绘图，而在这个精确绘图过程中，这个小区的项目竟然精确地划在了保护区范围外。

这样一来，金海翠林第四期很快就可以拿到相关许可，进行销售了。

这个项目从原本在保护区内，变成沿着保护区擦边而过，原因何在，无从得知。不过从结果来看，开发商是满意了，而与之对应的是整个防护林保护区在海阳市并没有得到有效保护。

据了解，烟台沿海防护林是我国第一处以沿海基干林为主的森林生态系统类型的省级自然保护区，集森林与滨海湿地生态系统于一体，是抵御海潮、海蚀、风沙等自然灾害的第一道有效防线。

据资料记载，山东省海岸在近几十年来也遭遇过风暴潮。1992年山东沿海各市遭遇9216号台风，造成直接经济损失43.5亿元，死亡76人。2007年也遭遇了特大台风。因此，海防林的建设在当地被视为事关国土安全的生态屏障。海阳市当地在海岸边种植树林，已经有五六十年的历史。据参与种树的老人回忆，这些黑松林的种植非常不易。

尽管在生态和国土安全上，防护林有着重要的意义，可是记者走访了沿岸一些地方，防护林没看到多少，却看到大量废弃的工程。从保护区地图上就能直观地看出大量的建筑，而且除去保护区之前划定之前就有的，也有不少新建的。在保护区内万米金滩广场后面有一处空地，从卫星图片上看是一个在建工程，实际状况是什么样呢？

记者随后实地探访了这个大型工地，发现这是一个大型楼盘，可是现在已经烂尾了，被法院查封。一些已经开发的楼盘也几乎处于半荒废的状态。以金海翠林一期开发的别墅为例，记者在里面走了一圈，很少房子有人入住，荒草有半人高。

而与这种荒废相对应的是，海防林的不断消失。根据鲁东大学环境保护学院2017年公开发表的一篇论文显示，根据遥感测图变化，海阳市从1985年到2015年，总共减少了近4300公顷的海防林面积，其中2005—2015年，有一万亩防护林消失了，平均每年约1千亩，消失原因就是因为转化成耕地、建筑、交通用地等。正因为当地几十年来海防林破坏严重，中央环保督察组在2017年在当地督察时，提出当地存在自然保护区违法违规项目清理整治工作不到位等问题。随后，当地也启动了一系列的整改行动。

环保督察组来之前林业部门说没有把保护区当回事，来之后应该是重视了。按理说，采取的补救整改措施，应该是补种上几十年来逐步消失的海防林。但记者在海阳市林业局了解到，他们采取的应对方式却主要是往上申请，要求再一次调整防护林保护区的范围，让面积缩得更小。

正因为有了这样的调整保护区范围的计划，在采访中记者了解到，在这片海滩附近，除了金海翠林还有一些保护区范围的房地产企业早就屯好了地，准备预售。

在距离金海翠林约两公里的一处楼盘，位置也在防护林范围内，等到防护林保护区的区域调整之后，他们也就不在保护区范围内，到那个时候就可以像金海翠林一样正式开盘销售了。

据了解，中央环保督察组督察之后，当地正在或者已经修改缩小自然保护区面积的并不只是一处。对于自然保护区，即使根据新情况进行修改瘦身，也必须要严格依法依规。但如果是简单地为了房地产开发让道，或者为了管理起来轻松一些，从而牺牲海防林的生态效益，这样的修改就必须要慎重对待。经济效益和生态保护表面上似乎是存在矛盾，但是如果把目光看长远一点，就应该能够找到对策和答案。否则，“绿水青山就是金山银山”的发展理念到哪里去了呢？

责任编辑：刘德宾 SN222