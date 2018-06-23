原标题：复兴号频遭车内异味投诉，中铁总：开展自查，严控原材料采购

中国经营报6月23日消息，“复兴号”动车组自2017年6月上线运营以来，发生多起车内异味严重被投诉事件，近日，中国铁路总公司（下称“中铁总”）发布通知要求各相关企业开展自查，严控复兴号原材料采购，确保车内无异味后才能运营。

车厢异味严重

“复兴号”动车组2017年6月26日率先在京沪高铁上运营，至今“复兴号”动车组已进入全国23个省（自治区）。接近中铁总下属路局集团公司的人士近日对《中国经营报》记者透露，“复兴号”自上线运营以来，对于车内异味的投诉就不断出现，“其中乘务员的投诉高于旅客投诉”，他说。

《中国经营报》记者在微博搜索中发现，多位乘客自今年1月以来，不断投诉复兴号异味问题。记者联系到一位发送微博的乘客，他称，今年4月在南京乘“复兴号”回京，感觉车厢内有刺鼻异味，询问乘务员回复称，“这是新车”。“下车后嗓子疼，咳嗽，当时怀疑是甲醛超标。”他说。

上述接近中铁总的人士对《中国经营报》记者透露，从投诉集中点看，“复兴号”头车，尤其是司机室的异味高于车厢，“乘务员在车上的时间远多于乘客时间，这可能也是乘务员投诉比例高于乘客的原因。”

中铁总一位不愿具名的人士对《中国经营报》记者证实了上述情况，他表示，目前中铁总正在开展自查，并要求中国中车股份有限公司（下称“中国中车”，601766.SH）严控复兴号原材料采购和生产流程。

该人士对《中国经营报》记者表示，2006年，原铁道部曾发布《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》，该标准是铁路客车内部空气质量是否达标的行业标准，自查即是按照该标准逐项落实。该自查已于5月底结束，对于存在的问题和整改措施形成了报告，但该人士没有对《中国经营报》记者透露报告详细内容。

此外，中铁总对“复兴号”制造企业中国中车提出了严格要求，中铁总要求中国中车对不同供应商的内饰材料进行有害物质检测，不符合要求的严禁装车；此外规范生产过程控制，新车完工开门通风必须纳入生产工序，交付车辆前必须进行车内有害物质检测。

对于车辆监造部门，中铁总要求要加强查验内装材料试验报告，不符合标准的不得装车，验收时查验有害物质试验报告，发现有明显异味的不得接收。在车辆运营阶段，中铁总要求各路局集团公司如发现有明显异味要停止接车，并返回中国中车进行整改。

目前拥有“复兴号”动车组制造许可证的企业有三家，分别为中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司和中车唐山机车车辆有限公司。上述接近中铁总路局集团公司的人士对《中国经营报》记者透露，目前三家工厂制造的“复兴号”都有不同程度的异味情况出现。

动车组零部件采购“深水区”

中国中车主机厂人士对《中国经营报》记者表示，当前，中车总部将越来越大采购权逐步下放至主机厂，中车主机厂在“复兴号”非核心零部件采购中拥有绝对的主动权。“供应商准入也是各个主机厂自己说了算，并不共享。”他说。

他还举例称，近期中国中车又将动车组空调机组、真空集便器和DC600V电源采购权从中车总部转移至主机厂。“目前，中车大约八成以上非核心零部件都是主机厂自己采购的。”他说。

该人士认为，主机厂独立采购最大的弊端就是中车总部不能对配件的质量进行总体把控，如该供应商因质量出现问题，也仅是在一家主机厂停止采购，并不影响在其他主机厂继续供货；同时，独立采购也会造成配件价格虚高，该人士对《中国经营报》记者透露，目前中车主机厂每100亿元的收入中，用于配件采购就高达70亿元，也就是销售收入的七成用于采购。“在配件质量得不到保障的同时，人为原因导致配件价格虚高问题愈加凸显。”他说。

就此次“复兴号”异味问题，该主机厂人士表示，还没有看到中铁总的整改报告，不清楚是不是中车三家主机厂制造的列车都出现问题。但他确认，“复兴号”内饰材料属于主机厂独立采购范畴。他认为，中车总部对零部件采购没有统一标准，不进行总体协调，导致各个主机厂质量把控标准参差不齐，将不合格配件装车，从而出现问题。

不过，不得不提的是，与中车主机厂独立采购“复兴号”非核心零部件相比，核心部件采购才是真正“深水区”。中铁总直属企业中国铁道科学研究院（下称“铁科院”）牢牢掌控着诸如轮对、制动系统、碳滑板等配件的准入、制造、招标和采购各个流程。铁科院既是产品标准的制定者，又是产品准入认证机构，同时还是产品的制造企业。铁科院既当“运动员”又兼“裁判员”的双重角色身份长期以来饱受市场质疑。

就“复兴号”在造新车异味问题，中铁总人士对《中国经营报》记者表示，中铁总和中国中车正在联合对车内空气有害物质限量做新的标准制定，最终形成可执行、可操作、满足运营需要的空气质量检测标准。该人士强调，“复兴号”内饰配件质量不合格仅会导致异味问题，不影响运营安全。

责任编辑：刘德宾 SN222