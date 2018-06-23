原标题：美国学者称赞中国环境传播实践 民众环保意识提升

中新社北京6月23日电 （孙翔）“中国的环境传播实践很成功。”美国科罗拉多大学博尔德分校媒体、传播与信息学院副教授菲德拉（Phaedra Pezzullo）23日在北京举办的传播学论坛上接受记者采访，她认为，近年来中国民众的环保意识提升显著。

6月22日至23日，2018“全球化时代的传播、媒介与政府治理”国际学术论坛在中国传媒大学召开，来自中国、美国、荷兰、新西兰等国的近百位学者聚焦媒介力量如何助力政府治理。该学术论坛由中国传媒大学与美国全美传播学会（NCA）联合主办。

菲德拉举例“绿水青山就是金山银山”的案例。她认为中国目前在建设“美丽中国”“绿色中国”，并将“绿色”作为国家级别的五大发展理念之一，展示出中国对于环境保护的信心与力度。近十年来，中国大力宣传可持续的绿色发展理念，并通过河长制等具体的制度保障，提升民众的环保参与度。

美国圣洁家庭大学副教授珍妮丝（Janice Hua Xu）以四川峨眉山生态猴区为案例，研究该景区游客所发社交媒体中体现出的环境保护意识，她的研究认为，游客对环境与动物的保护意识均有提升。

NCA执行董事川维（Trevor Parry-Giles）认为，全球化的时代媒介的影响范围越来越广，影响力度越来越大。民众通过社交媒体等渠道参与全球化的公众议题讨论，这对世界各国政府治理提出了新的挑战。

美国太平洋大学传播系系主任、美籍华人董庆文担任NCA国际合作委员会联席主席。他希望通过论坛等形式，向中国介绍、引进更具实效的传播策略，提升政府治理能力。

据悉，美国全美传播学会是美国最大的传媒学专业性学术团体，在世界范围内拥有7000余名会员。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222