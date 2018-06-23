原标题：香港高校内地生择业观：既重发展又讲“人情”

中新社长沙6月23日电 （刘着之）21至24日，来自香港大学、香港科技大学、香港理工大学等六所香港高校的50名博士生及优秀青年学生、科研工作者“组团”走进湖南长沙，寻觅心仪的就业及创业机会。

这个“香港博士团长沙行”成员均是21到35岁的年轻人，大多是在香港求学的内地学生。他们告诉记者，从发展前景和人文情结等方面考虑，毕业后还是倾向于回内地择业。

身为香港理工大学内地学生学者联合会执行主席的郁金棣走访过中国多个城市，每到一处，她都记录下当地企业、园区的相关信息，以期为同学们提供丰富直观的就业资讯。

据统计，目前香港高校中内地生约有25000人，其中硕士、博士研究生近20000人。这些在香港接受了扎实的学术训练、具有国际化视野，同时又了解内地市场的高端人才，渐成内地城市“争夺”的对象。

郁金棣说，她了解的内地在港学生，80%都选择回内地就业。谈及目前中国各城市上演的“抢人”大战，郁金棣坦言，现在各地的引才政策都很不错，但能否真正吸引香港学生，还要看当地是否具有完备的产业基础和“亲和力”，“既能让每个人都找到合适的岗位，又能安心生活”。

记者在采访中发现，青年一代的香港内地生择业更追求“性价比”——在考虑个人去向时，他们会综合企业前景、个人发展、房价物价、人文环境等多方面因素。

积极与内地用人单位对接，为香港内地生开启了“新世界”。香港城市大学在读博士曹赵文博的研究方向是3D打印，他此行惊喜地发现，长沙华曙高科是中国工业级3D打印的领航企业，研发实力不俗，“这是很不错的机会”。

以长沙为例，这座中部城市的新材料、工程机械、食品、电子信息、汽车及零部件、旅游和文化创意等7个产业集群产值超过千亿元人民币，为香港专业人才施展才能和香港科研成果转化提供了广阔的舞台。

乡土情结也是香港内地生择业的重要因素。长沙女孩、香港科技大学在读博士唐伊丽不仅属意长沙智能驾驶研究院，还带动同学兼男友的意大利小伙PahijaErgys一起回长沙“找工作”。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222