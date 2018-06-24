新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

暴雨蓝色预警 广西四川等地局地有大暴雨

暴雨蓝色预警 广西四川等地局地有大暴雨
2018年06月24日 07:05 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中央气象台今晨继续发布暴雨蓝色预警

　　中央气象台今早（24日）6时继续发布暴雨蓝色预警：预计24日8时至25日8时，广西、广东、云南、四川、贵州、湖南、江西、安徽等地部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水。此外，甘肃、内蒙古、河北、吉林局地有分散性大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

　　自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警

　　对此，自然资源部与中国气象局昨晚6时联合发布地质灾害气象风险预警：预计到今晚8点，贵州、云南、广西、四川、江西、浙江等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高，其中，贵州东南部的局部地区发生地质灾害的气象风险高。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区