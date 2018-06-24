暴雨蓝色预警 广西四川等地局地有大暴雨

原标题：中央气象台今晨继续发布暴雨蓝色预警

中央气象台今早（24日）6时继续发布暴雨蓝色预警：预计24日8时至25日8时，广西、广东、云南、四川、贵州、湖南、江西、安徽等地部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水。此外，甘肃、内蒙古、河北、吉林局地有分散性大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警

对此，自然资源部与中国气象局昨晚6时联合发布地质灾害气象风险预警：预计到今晚8点，贵州、云南、广西、四川、江西、浙江等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高，其中，贵州东南部的局部地区发生地质灾害的气象风险高。

责任编辑：张岩