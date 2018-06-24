原标题：“妇联会”后台当局又找到清算目标 这次轮到军人

“军友社”一个设在台北市的军人服务站

[环球网综合报道]台当局“党产会”认定“妇联会”为国民党的“附随组织”后，同样收取庞大“劳军捐”的“军人之友”社，已被列入下一波重点调查对象。据台湾“自由电子报”6月23日报道，台湾地区领导人办公室下设的“原住民族历史正义与转型正义委员会”近期也发函“党产会”，协请清查“军友社”的不动产来源，而“党产会”查出80亿元新台币（下同）的“劳军捐”收入流入“军友社”。

“军友社”22日回应表示，“军友社”已主动提供资料给“党产会”，皆秉持“全力配合、主动说明”的态度。

“党产会”发言人施锦芳则称，“军友社”是“党产会”未来的重点大案，将厘清其人事、财务或业务，是否曾受“特定政党”控制，待调查报告完成，下一阶段将会召开听证会。

经“党产会”初步调查，军友社在全台坐拥43笔土地、37笔房产，并经营九间“国军英雄馆”、一间金门招待所，以社团法人名义大开餐厅、旅馆营利，每年营收破亿元新台币。

“党产会”在调查“妇联会”后也声称，所谓“劳军捐”经由国民党主导分配，“妇联会”分三分之二、“军友社”分得三分之一，军友社自1961年至1989年间，至少取得80余亿元，其中包含台军住宅捐款、屠宰捐、棉纱附捐等收入。

此外，台湾地区领导人办公室下设的“原住民族历史正义与转型正义委员会”日前也行文“党产会”，协请调查位于花莲美仑山的“花莲国军英雄馆”，及清查“军友社”名下“不动产来源”。“党产会”查出，此七层楼高的建物产权极为特殊，台当局防务部门拥有四层，“军友社”买下的三层，为上世纪80年代向黎明文化事业公司购买取得。

“党产会”委员宣称，“军友社”、“黎明文化”早年是由防务部门所掌控的“外围组织”，军方色彩浓厚，黎明文化现任董事长是前“宪指部”中将指挥官吴应平、董事王汉国为前政战学校副校长，军友社和黎明文化的人事，向来由高阶退役将领出任。

调查称，二战后政府接收原菊元百货店的建筑物，并以“台湾中华国货公司”名义开业，成立于1952年10月31日的“军友社”，总社曾设在该大楼内，其他各县市另成立分社，占用“国有”房地当办公室使用，例如彰化分社曾占据彰化孔庙、台南分社设在原台南公会堂的建筑物。

“党产会”称，各地分社现已更名为军人服务站，大部分使用或租用“国有”房地，也将彻底调查所有土地、不动产取得来源。

对于民进党当局上台后在岛内所推行的一系列所谓“转型正义”的举动，大陆国台办发言人安峰山曾在例行发布会上表示，我们注意到此事已经在台湾社会引起了广泛争议。这里我要强调的是，我们坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，包括以各种名义进行的“去中国化”活动。所谓“正义”和“非正义”不是自己说了算的，历史自有公评。

责任编辑：张岩