中国航母有了电磁弹射系统？美媒：与美国比肩

原标题：中国航母有了电磁弹射系统？美媒：与美国最先进航母比肩

参考消息网6月24日报道 美媒称，美国海军最新的航母被视为世界上最先进的军舰——但这一地位还会保持多久？中国人民解放军21日在其英文网站上发布的一条消息说，中国最大的造船企业正在打造安装了电磁弹射系统的航母，而这是美国海军迄今为止最昂贵的“杰拉尔德·福特”号航母独有的特色。

据美国有线电视新闻网网站6月21日报道，通过电磁弹射系统起飞的飞机可以更快升空，而且可以装载更多的燃料和弹药，从而使它们相对于滑跃起飞的飞机而言拥有更大优势，后者在起飞时需要依靠自身的动力。

报道称，几十年来，美国的航母都使用蒸汽弹射系统，蒸汽猛地推动与飞机起落架相连的活塞，为飞机提供离开甲板的动力。除了“福特”号航母外，美国另外10艘航母使用的都是蒸汽弹射系统。

美国海军夸耀电磁弹射系统能够以更快的速度让更多类型的飞机起飞，并且需要较少的维护。按照计划，这种系统还会安装在“福特”级的下一批航母——“约翰·肯尼迪”号和“企业”号上。

报道表示，中国一直在开展大规模的海军现代化和拓展计划。长期以来，拥有一艘与美国航母旗鼓相当的航母，一直被认为是中国政府的一个雄心。

报道称，传出的消息对此提供了新的支持。这篇由中国媒体撰写并发布在网站上的报道围绕一张照片展开，照片上“据信是中国首艘装备了电磁弹射系统的航母”。

这张照片是中国船舶重工集团公司第701研究所发布的。在照片上，中国目前两艘使用滑跃起飞系统的航母分列一艘更大的平直甲板航母的两侧。

报道援引军事专家宋忠平的话说，这种平直甲板让电磁弹射系统成为可能。

中国媒体报道说：“这艘航母有三部弹射器，说明弹射速度很快，战机起飞频率高……实际战斗力比之前滑跃式甲板起飞的航母能力要高。”

文章还猜测，这种新型航母已经在上海进入建造阶段。

报道称，这艘新的平直甲板航母将是中国第二艘国产航母，也是它拥有的第三艘航母，此前中国曾购买并整修一艘乌克兰航母。

上月，中国首艘自主建造的5万吨级001A型航母开始了首次海试。解放军的网站5月20日报道说，试航在本周顺利结束。预计001A型航母将在2020年之前正式入列中国人民解放军海军舰队。

不过报道援引专家的说法表示，虽然001A型航母将大幅提升中国在亚洲地区的军事实力，但它的技术仍然是过时的，远远落后于美国的航母。

报道称，悉尼洛伊研究所高级研究员萨姆·罗格文在今年5月对美国有线电视新闻网说：“这首艘国产航母本身并不是为了正面挑战美国在亚太地区的实力而建，因为它与美国航母根本不在同一个级别上。”

报道补充称，中国首艘航母辽宁舰是一艘翻新的苏联时期航母，购自乌克兰。它被盛赞实现了国人的航母梦想。

责任编辑：张岩