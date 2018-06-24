原标题：从“一锅难求”到无人问津 章丘铁锅缘何大起大落？

年初，随着《舌尖上的中国》热播，章丘铁锅也随之走红，一度引发抢购，甚至达到了一锅难求的境地，然而这才不到半年，就有媒体曝出说“章丘铁锅无人问津”。是什么原因造成这种大起大落，一口锅的“昙花一现”缘何而起又因何而终呢？

曾经“一锅难求” 如今“无人问津”

在山东济南这条“网红”店聚集的商业街上，手工铁锅体验店算是个另类的存在。这里不仅有各位打锅师傅的作品，还有厨师现场教学，品尝菜品，指导客人使用铁锅。负责人刘紫木在手工铁锅这一行已经摸索了9年，年初热播的纪录片《舌尖上的中国》里那位打锅师傅，就是刘紫木的合作工匠之一。

手工铁锅店负责人 刘紫木：我觉得大家用不锈钢锅或者涂层锅已经用习惯了，可能只有一斤两斤沉拿到手里轻飘飘的，而真正中国人原有用的锅，适合中国菜的产品其实起码它有一定的重量。这个是各有所好，我觉得也不强求。

4个月时间里，章丘铁锅的故事好像坐了过山车。先是“舌尖”播出后，引发了抢购热潮，求锅者从线上店铺追到线下工厂，很多人为求得一口锅，不惜翻墙入厂，开出高价，甚至追到铁匠家里，销量一下子增长了6000倍。

章丘原本就是“铁匠之乡”，打铁铺子遍布，所谓章丘铁锅，其实是源自这里的工匠世代传承的手艺。早年间，农村家庭大都使用这样的锅，但手工铁锅产量低，耗费人工，随着便宜又轻巧的机器锅普及，手工铁锅已经很少人做了。即便能生产，工匠的打造技术不同，铁锅质量也会不同，手艺好的老工匠，已经所剩无几。

打锅师傅 冯长泉：这里边分好几个等级，第一环是一万多锤，二环就是两万多锤，三环就是三万多锤，打的密度越高，越省油，越不沾锅。

“铁锅热潮”席卷后，重新生产铁锅的作坊一度达到170家，只要有打铁工具的人家，几乎都投身其中。但很快，这股热潮就迎来了一泼冷水：一些网友评价买到的铁锅质量不好，外地商家也打上“章丘铁锅”销售，而随着时间推移，人们对铁锅的狂热也渐渐平息，很多小作坊又恢复了之前的冷清。

如何为传统技艺“加温”及“保温”？

近日，有媒体称“章丘铁锅乏人问津”，引发关注。但刘紫木觉得，村民们的技术可能参差不齐，但让快要失传的打锅技术重见天日，对章丘这个铁匠之乡来说，已经是一次巨大的进步。

刘紫木：章丘老百姓家里的锅我觉得大部分还都是真正的手工，而且是真正的在做这个东西，对于传承来说这个是一个好事儿。真正出量的是机器加工企业，假的麻子脸锅和锤纹锅，要防止那些假货充斥市场。

机器压出锅形后，敲几下，搞出点人工锻打的样子就完事，这些锅冒充章丘铁锅混入市场，打锅师傅们也无可奈何。不过，经过这4个月的时间，他们的收入有了大幅提升，也得到了市场认可，这让大家重燃了信心。当地市场监管部门也表示，将整顿行业乱象。

济南市章丘区市场监督管理局副局长 夏邑军：来料的时候出厂的时候要经过检验，现有的23家采取档案登记制度，一户一档，逐一实现二维码追溯。

济南市章丘区经济和信息化局重点项目办公室主任 苏长杰：下一步将成立章丘铁匠手工艺协会，对铁锅行业生产经营进行规范，章丘铁锅也要申请地理标志商标。

浮躁的商业氛围中，耐下心来的工匠精神显得尤为珍贵，而这需要稳定的收入、有序的生产、有序的市场等一系列保障才能实现。章丘铁锅的境遇不仅是对工匠精神的呼唤，也是一堂市场警示课。只有“心在一艺，必求其工”得到呵护，匠人们才有更多动力坚守下去。

刘紫木：首先吸引他们成为匠人，这部分人需要有合理的收入。匠人之后是要有匠心，有了匠心其实他就有了追求，我觉得人心里能想着他做的器物会更好。当你把你的匠心积累积淀，就是匠魂，就是传承。

责任编辑：张岩