原标题：港媒：中美探讨避免贸易战途径 美政府内部现分歧

参考消息网6月24日报道 港媒称，消息人士说，中国和美国官员正尽一切努力防止一系列征收贸易关税的威胁在下个月变成现实。

据香港《南华早报》网站6月22日报道，两位消息人士透露，身为此次会谈主要谈判代表之一的商务部副部长王受文20日在北京与中国美国商会举行了两个小时的会谈。

其中一位消息人士说，这是几个月来首次有这样一位高级官员会见这个颇具影响力的游说集团的代表。

报道称，尽管这位消息人士不能披露会谈的具体细节，但他说，中方明确表示，只要美国不再利用关税威胁向北京施压，中国就愿意继续谈判。

其中一位消息人士说，美国白宫国家经济委员会的官员一直在敦促华盛顿了解中国下一步可能采取的行动。

这位知情人士说：“我们知道，国家经济委员会已经召集了华盛顿的许多人，试图了解中国可能会采取哪些行动来阻止关税措施。”

“不过，尚不清楚这是高层授意抑或这些人只不过是自行采取行动。”

报道称，中国早些时候表示，如果美国实施关税措施，那么之前会谈的所有积极成果都将作废。此外，中国商务部表示，关于制造业和服务业的预定会谈也将暂停。

报道称，由于特朗普政府迄今为止没有显示出放弃强硬立场的迹象，中国的最新言论是否会影响美国的战略尚不得而知。

观察家说，尽管美国的共识是需要采取行动对抗中国的贸易和产业行为，但对应该使用何种手段，目前看法不一。

报道表示，以白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽为首的特朗普政府鹰派呼吁彻底调整中国的产业政策，但财政部长史蒂文·姆努钦和国家经济委员会主席拉里·库德洛更支持达成减少美国对华贸易赤字的协议。

报道称，商界领袖的首要担忧是，尽管美国代表确实希望中国进一步开放市场，但中美的边缘政策将对两国就业和经济造成损害。

相关新闻：

中美贸易战生变

白宫：对中国价值500亿美元的产品征收25%关税

美宣布将制定2000亿美元对华征税清单

中方回应

被问是否认为中美贸易战已打响？外交部这样回应

美公布对华产品加征关税清单 外交部回应

美对华商品征关税 商务部：立即出台同等规模措施

美又打出2000亿关税牌 中方这300字声明暗藏玄机

分析解读

美国同中国打贸易战 手上的贸易筹码真有那么多？

美国再加征关税有真筹码or打口水仗？3笔账要细算

环球时报：特朗普押上美国公众利益对华豪赌

中国这次强硬反击 传递4个意味深长的信号

短短6小时内中国不得不这样强硬反击 但事还没完

央广：美一纸任性征税清单 中美三轮经贸磋商归零

人民日报批美国出尔反尔：一意孤行必将损人害己

责任编辑：张岩