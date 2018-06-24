百人考研作弊:微型相机偷拍试卷 无线耳机发答案

原标题：现实版“天才枪手”：百人考研作弊，主犯被判刑

来源：央视新闻客户端

2017年全国硕士研究生招生考试（工商管理类）武汉工程大学考点发生一起组织考试作弊案件，100余名考生作弊被处理，引发社会关注。日前，实施该起组织考试作弊案的姜某、姜某军、宋某、高某被湖北天门法院依法分别判处拘役六个月，有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金。

微型相机偷拍试卷，无线耳机发送答案

2017年全国硕士研究生招生考试前，姜某通过网络向高某购买了微型相机等作弊器材，聘请华中科技大学学生进行大量模拟试题训练，通过姜某军、宋某、梁某等人招揽考生并从中获取非法利益。

姜某在考前向考生提供考试作弊器材，组织培训作弊器材的使用方法，让其妻携带微型照相机参加考试，偷拍试卷并通过手机传送给自己后，再将试卷照片交给其聘请的华中科技大学学生进行答题，并将答案进行编辑后通过无线发射器传给其招揽的100余名作弊考生，其中马某、韩某等80余名作弊考生被当场查获。

证据确凿，四人构成组织考试作弊罪

2017年1月、2月，姜某、姜某军、宋某、高某等人相继落网，先后如实供述了其组织考试作弊的事实。警方从姜某等人住处搜出笔记本电脑7部、手机12部、U盘4个、无线上网卡9个、微型密拍设备3部、无线对讲机、MBA学生报考明细、信号发射器、微型耳机、微型电池等作案物品。

法院审理认为，全国硕士研究生招生考试是法律规定的国家考试，在2017年全国硕士研究生招生考试中，姜某、姜某军、宋某事先预谋、联系作弊人员及考生，组织培训作弊器材的使用方法；高某明知姜某等人组织考试作弊仍为其提供作弊器材，上述四人的行为均已构成组织考试作弊罪。在共同犯罪中，姜某系主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；姜某军、宋某、高某系从犯，依法应当从轻处罚。姜某、姜某军、宋某、高某犯罪后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。故依法作出上述判决。

组织作弊最高可获刑7年，替考亦构成犯罪

《刑法》第二百八十四条明确：

在法律规定的国家考试中，组织作弊的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的，依照前款的规定处罚；

为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的，依照第一款的规定处罚。

代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。

本文来源：湖北日报

责任编辑：张岩