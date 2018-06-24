广西百色凌云县民房被滑坡山体冲垮 伤亡不明

原标题：广西百色凌云县一民房被滑坡山体冲垮 伤亡不明

图为救援现场 凌宣 摄

中新网客户端百色6月24日电（记者 林浩）6月24日早上6点30分左右，因持续强降雨，广西百色凌云县玉洪乡乐凤村林瓦屯发生山体滑坡，一栋民宅被滑坡山体掩埋。

图为当地政府负责人现场指挥救援 凌宣 摄

凌云县宣传部介绍，被滑坡山体掩埋的人家共6口人（有多少人在家居住正在进一步核实），目前人员伤亡不明。

事件发生后，百色市市长周异决要求尽快组织救援，注意防止次生灾害发生，凌云县党政主要负责人已达到现场，组织县、乡、村三级救援力量全力救援。（完）

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