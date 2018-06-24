原标题：香港马屎洲附近一架小型飞机坠机 机长受伤被寻获
海外网6月24日电 据香港“东网”报道，一架小型飞机飞行途中疑出现故障，在香港马屎洲附近坠机，救援人员正赶赴现场搜救。
报道称，事发于24日下午4时许，一架小型飞机飞行途中疑出现故障，在大埔马屎洲特别地区的自然教育径坠机。香港水警目前已寻获受伤的机长。报道指出，相信事发时机长自行报警，所幸机上并无其他乘客。（海外网 姚凯红）
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