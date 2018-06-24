原标题：越南“反华”游行后，平顺省警方起诉32人

[观察者网 综合报道]因反对经济特区延长外商租地年限，越南民众于6月10日至11日在各地爆发大规模“反华”示威游行。其中南部的平顺省（Binh Thuan）情况最为严重，甚至演变成了针对政府和警察的暴力冲突。后来，数百民众被警方逮捕。

越媒在昨天（23日）更新消息，到目前为止，该省警方共起诉了32名示威者。此案还在继续侦办中。

越南的示威民众 图源：《南华早报》

据越南ANTV新闻23日报道，6月10日的那个周末，游行活动遍及胡志明市、芽庄、河内、岘港等多地。其中，平顺省的游行活动在10日下午便升级成暴力冲突。

数千民众包围了省政府，部分情绪激动的民众向警方投掷了石头和燃烧瓶。还有人封锁了当地一号公路，拦下车辆并将其点燃，导致交通严重堵塞。

当晚，民众又点燃了该省人民议会办公楼外的一批摩托车，并冲进楼内大肆打砸。

类似示威活动直到12日才平息，数百名示威者被陆续逮捕。当地警方表示，此次事件中没有人员死亡，但却造成了数十名警察受伤。

越南政府则认为，暴力冲突是被部分“投机分子”煽动所致。截至22日，一批人已经被释放，另有10名烧毁汽车的示威者被警方以“扰乱公共秩序”、“毁坏国家财产”等罪名起诉。

而昨天，当地警方又一口气多起诉了22人。也就是说，至今共有32人面临牢狱之灾。

目前，可疑分子的筛查工作还远没有结束。警方表示，一旦发现其他涉案人员的犯罪证据，还会继续对他们进行起诉。

草案并未提及中国，但还是有人不满

此次事件的导火索，是近期越南国会拟审议的关于《云屯、北云峰和富国特别经济行政单位法草案》中的部分内容。该草案计划新增三个经济特区，并提出“允许租地期限长达99年”。

虽然草案中并未提及“中国”的字眼，但还是引起了不少民众的不满，认为这是“来自中国的威胁”。他们举着诸如“别把土地交给中国”的牌子，在大街小巷抗议政府将土地“租给中国99年”。

不过抗议确实起到了一定效果。越南国会已于11日表示，不但会将草案的表决推迟到年底，还会取消有关“租地年限99年”的条款。

于是乎，《南华早报》昨日消息称，越南政府担心以后民众会越来越频繁地举行抗议活动，来发泄对政府的不满。环境恶化、官员腐败、甚至新通过的《网络安全法》……只要想找，由头是找不完的。

另一方面，也有学者认为越南民众此举不太明智，阻碍了越南前进的脚步。“为了发展经济，越南需要中国的钱、中国的贸易，还需要中国提供包括改善基建等多方面的帮助”，波士顿大学政治学教授罗伯特·罗斯（Robert Ross）说道。

10日当天，中国驻越南大使馆在官网发布声明，提醒在越中国公民注意出行安全。

中国驻越大使馆官网截图

虽然此次事件并未造成任何人员伤亡，但却有小部分中企受到了影响。

6月13日上午，我国驻越大使馆召开了越南中国商会及各分支机构主要负责人座谈会。与会代表认为，目前在越中资企业安全生产形势总体稳定，仅有少部分在越南南方的中企受到示威民众冲击。不过当地政府处置得力，及时派出公安警力维护秩序，并未造成财产损失。现在，受到波及的企业正陆续复工。

责任编辑：吴金明