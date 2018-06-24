马财长谈中马合建铁路：已付200亿 取消不合理

原标题：马财长谈中马合建“东海岸铁路”：已付200亿，取消不合理

东海岸铁路项目路线图

马来西亚希望联盟政府5月初上台执政之后，对上届政府签署的多项大型项目进行重新检视，项目发展前景一度生变。就前总理纳吉布任内中马两国签署的东海岸铁路项目，马来西亚新任财政部长林冠英日前表示，马来西亚政府将与中方重新谈判项目协议，以削减兴建成本。

据马来西亚媒体《透视大马》6月23日报道，林冠英21日在财政部接受《透视大马》专访时作出上述表态，并告知了东海岸铁路项目的最新进展。

林冠英指出，在该项目上，马来西亚政府倾向选择与合作的中资企业“重新磋商”，以便降低飙升的发展开销成本。他还表示，“在东海岸铁路项目上，我们已经斥资200亿林吉特（约合325亿元人民币）了。所以贸然取消这个项目是不合理的，因为我们都付了整整200亿林吉特……这是其中一项我们正在重新磋商的大型发展项目。”

不过，林冠英拒绝透露更多“重新磋商”的细节，包括欲降低的成本金额多少，以及哪些合作条款将变更。

“请让我们先讨论。我不能公开讨论这些敏感事宜，我们需要进行闭门磋商。”林冠英说。

5月26日，马来西亚新任总理马哈蒂尔曾表态称，马来西亚政府正在与中国就两国合作建设的东海岸铁路项目重新进行谈判。

马哈蒂尔26日在接受马来西亚财经周刊《The Edge》采访时表示，为减少国债，有可能重新审视一系列国际项目的条件，包括有中方参与的项目。

就马来西亚将重新考虑该项目可能对中方利益产生影响的有关报道，中国外交部发言人华春莹5月29日在例行记者会上回应称，中方一贯本着互惠互利、合作共赢的原则同各国、包括马来西亚开展经贸和投资合作。中马互为友好邻邦，一直保持着密切的经贸投资合作关系，给两国人民带来了实实在在的利益。我们愿同马方继续保持密切合作。

据新华社此前报道，马来西亚东海岸铁路项目由中国交通建设集团承建，规划总长688公里，合同金额550亿林吉特（约合128亿美元），工期为7年，客运设计时速为160公里，货运设计时速为80公里。

2017年8月9日，中马两国合作建设的马来西亚东海岸铁路项目在关丹正式开工。时任马来西亚总理纳吉布当天出席开工仪式时表示，项目的顺利推进得益于马中两国政府的协商与合作，项目意义深远。铁路建成后，将大幅减少马来半岛东部到其他城市的时间，缓解节假日和周末交通拥堵情况，促进东部沿海各州经济发展，惠及逾440万人口。

责任编辑：吴金明