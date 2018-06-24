蔡办秘书长陈菊声称“九二无共识” 遭吴敦义驳斥

原标题：吴敦义驳斥陈菊：“九二共识”是历史事实
针对蔡英文办公室秘书长陈菊称“九二无共识”，中国国民党主席吴敦义24日表示，1992年的“九二共识”是历史事实，不是谁讲没有就没有的，也不是哪一个人可以毁掉的。
据台湾东森新闻报道，民进党籍台北市长参选人姚文智23日晚间举行首场造势晚会，陈菊在现场发表演说时声称，蔡英文坚持“九二无共识”，台湾一定要用所谓“自由民主的方式”，来确保台湾可“多元发展”。
对此，据台湾“中时电子报‘报道，吴敦义24日受访时以历史为例指出，“玄武门事件”也是发生过，后来史家称为“玄武门事件”，如同“贞观之治”也是如此。
吴敦义表示，1992年发生的事情是历史事实，两岸双方经过换文，换文内容依据的是“宪法”增修条文的理念。内容就是35个字，“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于他的涵意，双方同意用口头声明方式，各自表述”，这35个字就是1992年的历史事实，大陆接到电报后回文“充分尊重并接受”，也因此造就1993年辜汪第一次会谈。
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